Появилось видео, где зверски убили женщину и двоих ее детей в Пермском крае

Дом семьи Горбуновых, где произошла трагедия. Фото: Андрей МАТЛИН

Дом в поселке Октябрьском, где 1 марта было совершено тройное убийство сейчас огорожено сигнальной лентой. В нем до сих пор работают следователи. Подозреваемый - 40-летний глава семьи Алексей Горбунов до сих пор не найден.

Дом семьи Горбуновых выглядит вполне добротно, аккуратный, огорожен металлическим забором, на окнах занавески. Во дворе на цепи сидит большой пес. В доме работает следственная группа, но комментариев не дают.

Напомним, на телах 42-летней медсестры Гули Горбуновой и ее 12-летней дочери и 16-летнего сына были рубленые раны. По предварительным данным, женщина вместе с детьми погибла от ударов топора.

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