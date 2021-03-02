По факту тройного убийства в Пермском крае возбуждено уголовное дело

Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю

В частном доме на улице Интернациональной в поселке Октябрьский утром 2 марта были обнаружены три трупа. 42-летняя Гуля Горбунова и двое ее детей: 12-летняя дочь и 16-летний сын были жестоко убиты. Глава семейства – Алексей Горбунов исчез, он объявлен в розыск.

Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, с особой жестокостью».

В Октябрьский выехали руководитель и заместитель руководителя следственного управления, следователи-криминалисты отдела криминалистики.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.- Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, изымаются и изучаются видеозаписи камер наружного наблюдения.

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