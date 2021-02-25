Фото: кинокомпания "Пермкино".

Картина «Чук и Гек», снятая в 1953 году, завоевала премию Венецианского кинофестиваля детских фильмов. И вот этой зимой режиссер Александр Котт начал в Пермском крае съемки нового фильма по гайдаровскому рассказу. Сравним, чем отличаются две картины.

Рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек», ставший советской классикой, - добрая новогодняя история о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить праздник. Но отца в поселке не застают, так как тот отправился в экспедицию. А телеграмму с сообщением об этом сыновья во время ссоры нечаянно выбросили в окно и не дали прочитать маме. И в итоге Чук, Гек и их мама оказываются в глубокой тайге почти в одиночестве и ждут, когда же вернутся геологи.

Две мамы

Основа сюжета осталась неизменной в обоих фильмах. И события происходят в 1939 году, когда в Советском Союзе только-только вновь начали праздновать Новый год – с елками, игрушками, свечками. Напомним, в 1927 году в Советской России празднование Рождества и Нового года объявили пережитком прошлого. Только спустя 10 лет был