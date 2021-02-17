«Это было холодно». Актриса Юлия Снегирь рада, что съемки фильма «Чук и Гек» в Прикамье закончились

Фото: Инстаграм Юлии Снигирь.

В Пермском крае идут съемки фильма по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Одну из главных ролей в нем сыграет актриса Юлия Снигирь, а также Владимир Вдовиченков. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото со съемок. Юлия играет в «Чук и Гек» маму мальчиков. На фото актриса в красном пальто и меховой шапке с румянцем на щеках. Под фото она написала:

«Уральская экспедиция закончилась, ура!!! Впереди Москва. Это было...холодно».

«Чук и Гек» - это детское приключенческое кино о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Но не застают его, так как тот отправился в экспедицию. А отправленную им телеграмму сыновья нечаянно выбросили в окно.

Режиссер фильма - Александр Котт, известный по работе над фильмами «Брестская крепость», «Испытание», несколькими эпизодами «Ёлок». Новый фильм будет снят с элементами сказки, планируется, что в нем будет много песен.

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