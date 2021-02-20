Гавр Гордеев: Фильм «Батя» я снимал, мечтая найти своего отца

Андрей Андреев и Владимир Вдовиченков в фильме "Батя" Фото: кадр из фильма

- Этот фильм мы делали долго, хотелось вложить в него не только душу, а несколько душ, - говорит продюсер фильма «Батя» Гавриил Гордеев. – Здесь заложена наша пацанская боль – отношения с отцом, хотя и решенная в комедийном ключе.

Предпремьерный показ комедии «Батя» (16+) состоялся в Перми, потому что четверо из шести продюсеров - «отцов» картины - родом из Прикамья. И многие эпизоды фильма берут свое начало в пермских реалиях 90-х годов.

Сюжет картины в том, что успешный предприниматель Макс, живущий в Москве, вместе с женой и двумя детьми отправляется в провинциальный город, где прошло его детство, – на юбилей к отцу. Эпизоды этой поездки заставляют главного героя все время мысленно возвращаться в 90-е годы и сравнивать свое детство, в котором отец «воспитывал из него настоящего мужика», с детством собственного избалованного сына.

- Изначально идея фильма – детские воспоминания современного отца – возникла из давнего разговора Антона Зайцева (еще один продюсер фильма) со сценаристом-американцем, который рассказывал историю про своего отца, который его воспитывал в Техасе, - рассказал "Комсомолке" Гавр Гордеев. - Вначале мы собирались снимать сериал, даже сняли одну пилотную серию с Владимиром Вдовиченковым. Но дело не пошло. Потом мальчик, игравший Макса в детстве, вырос, нам пришлось искать другого. В общем, вся история затянулась на шесть лет.

В конечном варианте Макса-ребенка сыграл Андрей Андреев. Кстати, сейчас Андрей снимается опять-таки с Вдовиченковым в фильме «Чук и Гек», часть эпизодов которого снимали в феврале в Пермском крае. И они опять играют сына и отца.

Вся картина «Батя» пропитана атмосферой 90-х, очень узнаваемой в каждой детали – от старенького серванта в углу комнаты до полупустых полок магазинов. Практически все эпизоды имеют реальную подоплеку.

- Ситуация с курицей, голову которой должен был отрубить маленький Макс, это из моей жизни, - вспоминает Гавриил. - Только у меня было еще хуже. Я в 8 лет колол свинью - дед меня учил. И в отличие от Макса, у меня все получилось, я ее заколол. История с видеокассетой, когда после мультиков начинается порнуха, тоже кусочек моего детства. И над кастрюлей с горячей картошкой я нос грел. А мои ноги до сих пор помнят, как я сбегал со ржавой железной горки во дворе. Но в общем, фильм - это такое коллективное романтическое воспоминание о самом ярком периоде нашей юности – 90-х годах.

А еще Гавр поделился очень личной историей, признавшись, что начиная работу над этим фильмом, он надеялся найти собственного отца, которого никогда не видел.

- У каждого из нас есть свои тараканы в отношении собственных отцов, - говорит продюсер. - Когда мы начали делать этот фильм, то собирались впоследствии представлять его на фестивалях. Я понимал, что он будет интересен на пост-советском пространстве и в бывших соцстранах – там, где живут мужчины, росшие в 90-е. Наш фильм будет близок и понятен этой аудитории. Я действительно никогда не видел родного отца, только знаю, что он живет в Варшаве. И узнав о том, что есть Варшавский кинофестиваль, я себе придумал мечту о том, что мы представим там наш фильм, получим какой-нибудь приз. А папа сидит в зале, и мы там с ним встретимся. Имею же я право помечтать…

На экраны фильм выйдет 23 февраля.