«Диагноз пока не знаем»: Московские медики исключили сонную болезнь у 2-летней пермячки, которую на Занзибаре укусила муха цеце

Ева с мамой сейчас находятся в инфекционном отделении столичной больницы. Фото предоставлено родственниками Натальи.

- 9 февраля в Москве состоялся врачебный консилиум по поводу двухлетней девочки из Перми, которую во время поездки с мамой в Занзибар укусила муха цеце, - рассказали «Комсомолке» в пермском краевом минздраве. - Московские врачи пришли к заключению, что диагноз «трипаносомоз» у ребенка не подтвержден. У нас пока нет информации о том, какой ей диагноз поставили. Коллеги только передали, что диагноз «трипаносомоз» не подтвержден.

Ребенок, напомним, заболел через месяц после возвращения домой из Африки, куда малышка ездила отдохнуть с мамой в ноябре. В новогодние каникулы у Евы поднялась температура и пропал аппетит. Малышка ничего не пила, не ела и спала по 20 часов в сутки.

По началу мама Наталья думала, что у дочери режутся зубы, но потом вспомнила, как на Занзибаре во время поездки в местную деревню после дождя ее укусило насекомое. И поняла, что нужно исключать инфекцию, которую может передавать муха цеце.

Две лаборатории в Перми нашли в ликворе (спинномозговая жидкость, - Ред.) девочки трипаносомы, но врачебный консилиум пришел к выводу, что у ребенка не «сонная болезнь», а последствия перенесенного коронавируса. Пока Ева лежала в больнице, у нее взяли тесты на антитела к коронавирусу и обнаружили их.

Икать правду о состоянии ребенка встревоженная женщина поехала в Москву. Она записалась на консультацию в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского, специалисты которого сначала подтвердили диагноз «сонная болезнь», а через неделю исследований опровергли его.

- Когда вчера около четырех часов вечера нам сообщили, что диагноз «трипаносомоз» у нас не подтвержден, радости просто не было предела, ведь это значит, что скоро мы будем дома, - рассказала «Комсомолке» сама Наталья Пашина. – У нас самих пока нет ответа на ту загадку, которую дочь задала и пермским, и московским медикам. Но сейчас решению специалистов мы доверяем.

Пока мы разговаривали по телефону с пермячкой, которая сейчас лежит с дочерью в инфекционном отделении столичной клиники, на заднем плане Ева смеялась и что-то радостно рассказывала своей маме.

- Да, дочка сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем раньше, нас лечат, но диагноз мы так и не знаем, - говорит Наталья. - Надеемся, что скоро нас выпишут, и в выписке будет написано, что все-таки было с моим ребенком.

- Мы очень рады этим новостям, и уже немного успокоились, - говорит брат Натальи, Евгений. – Папа, который был с Натальей и Евой в Москве, уже вернулся домой, надеемся, что скоро и девочки прилетят в Пермь. И мы, наконец-то отметим День рождения Евы, который был 29 января, и подарим ей приготовленные подарки.