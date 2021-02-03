«Если сонная болезнь не подтвердится, вздохнем с облегчением». Двухлетнюю малышку из Перми, заболевшую после путешествия на Занзибар, привезли к московским врачам

Еву на Занзибаре укусила муха Цеце. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

- Мы не могли поступить по-другому, поймите, не могли не поднять эту бучу, - говорит Евгений Пашин, брат пермячки, вернувшейся с отдыха на Занзибаре. – И если у ребенка второй месяц скачет температура, он спит, ничего не ест, не пьет и на себя не похож, то разве это правильно?

История с пермячкой Натальей Пашиной, слетавшей с двухлетней дочкой отдохнуть на Занзибар в ноябре, прогремела на всю страну. В местной занзибарской деревне, куда женщина с ребенком съездила на экскурсию, девочку укусило насекомое. А через месяц после возвращения домой у Евы стала подниматься температура. Сначала мама думала, режутся зубки, но, когда температура не спадала, а порой доходила до отметки 40 градусов, женщина вспомнила случай с укусом и попыталась понять, не он ли стал причиной тяжелого состояния дочери.

Снимок был сделан во время поездки в местную деревню. Фото предоставлено родственниками Натальи.

Две лаборатории и поначалу краевой минздрав подтвердили, что в ликворе (спинномозговая жидкость - Ред.) у ребенка есть простейшие, очень похожие на африканские трипаносомы. Эта инфекция попадает в кровь через укус инфицированной мухи Цеце.

Простейшие, которые нашли в анализах мамы и девочки в частной клинике.

И когда Еве уже искали место в специализированной клинике Санкт-Петербурга, врачебный консилиум, прошедший в Перми 1 февраля, сделал вывод, что у ребенка не заграничная болячка, а последствия перенесенного ей коронавируса: пока Ева с мамой лежали в инфекционной больнице, им сделали тест на антитела к коронавирусу и обнаружили их.

После этого минздрав заявил, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии. После проведения анализов, диагноз у девочки подтвержден не был, и госпитализация в Санкт-Петербург ей не требуется.

Выяснять, что все-таки происходит со здоровьем маленькой дочки, мама Наталья решила сама.

- 2 февраля Наталья с Евой прилетели в Москву и сходили на консультацию в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского, - продолжает брат Евгений. – И мы очень надеемся, что специалисты в этой области тщательно разберутся в причинах состояния Евы. Они сообщат о результатах исследования 3 февраля. И если анализы будут отрицательными, мы все с облегчением вздохнем! И извинимся перед всеми, кто не верил, что у Евы трипаносомоз. Но войдите в наше положение, когда мы, люди, далекие от медицины, пытаемся понять причину тяжелого состояния моей племянницы и не можем сделать этого, любой на нашем месте забил бы тревогу.

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