«Спит 20 часов в день и ничего не ест». Двухлетняя девочка из Перми заболела экзотической болезнью после поездки с мамой в Занзибар

Еву на Занзибаре укусила муха Цеце. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

- 29 января моей племяннице Еве исполнилось два года, этот день она провела в больнице, проспав более 20 часов, - рассказала «Комсомолке» тетя ребенка. - Жизнь ее сейчас висит на волоске, она ничего не ест, бодрствует не более трех-четырех часов в день, даже сознание стало помутненное, а врачи только разводят руками и не знают, что делать.

В ноябре прошлого года Ева с мамой Натальей поехали отдохнуть в Занзибар. Женщина воспитывает дочку одна. Перед поездкой она тщательно выясняла, спокойна ли в стране эпидемиологическая обстановка, можно ли туда ехать с ребенком. Ее заверили, что в Занзибаре проблем нет не только с малярией, но и с коронавирусом.

Пока женщина с девочкой были на отдыхе, они записались на экскурсию в местную деревню. Всего в группе было около 20 человек. Туристы осмотрели местных животных, познакомились с обычаями местных жителей.

Кадры с поездки в местную деревню. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

В деревне, куда привезли отдыхающих, были лужи и водоемы, а в них плавали личинки каких-то насекомых. Пока туристы были на экскурсии, пошел дождь. Насекомые активизировалась и укусили девочку прямо в глаз.

Наталья не обратила на это внимание, а через три недели после возвращения домой, у обеих появились странные симптомы: боли в суставах и ногах. Затем в новогодние праздники у Евы поднялась температура. Сначала мама девочки подумала, что у дочери режутся зубы. Этот процесс всегда происходил у ребенка болезненно.

Но температура держалась долго, девочке становилось все хуже и хуже.

- 16 января, заподозрив малярию, мы сдали анализы, они оказались подозрительными, но врачи «скорой» вместо того, чтобы везти нас в инфекционную больницу, отвезли в городскую детскую клиническую больницу на Ленина, 13, - говорит сама Наталья. - Четыре дня я доказывала докторам, что нам нужно сдавать анализ на малярию, но лечащий врач так и не назначила нам их.

Еву лечили антибиотиками, чтоб снять воспаление почек. 26 января их выписали домой, но в тот же день у девочки опять началась лихорадка.

27 января Наталья свозила дочь на такси в лабораторию на анализы, и через два часа стало ясно, что в организме девочки живут паразиты. И что они не наши, не российские, лаборатория не смогла точно определить их название, а только предположила, что паразиты похожи на африканский трипаносомоз. Или – сонную болезнь, которая наступает после укуса мухи Цеце.

Пермячка с годовалой дочкой отдыхала на Занзибаре в ноябре. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

И эта болезнь продолжает уничтожать детский организм. Началась уже вторая стадия заболевания, критическая, которую если оставить без лечения, то возможет летальный исход.

- Сейчас Наталья с Евой находятся в детской клинической инфекционной больнице № 13 на ул. Бушмакина, 19, - говорят родные. - Сейчас очень важно начать лечение, но наши врачи никогда не сталкивались с этой заразой. Единственный вариант отправить Еву на лечение в Москву в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского.

Только сначала им нужно сдать анализы и подтвердить, что у них именно паразит трипаносомоза.

- Сделать это в Перми нет возможности, и как в такой ситуации быть, мы не представляем! – объясняют родственники. - Времени у нас катастрофически мало, поэтому мы обратились в редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи. Вдобавок хотим предостеречь всех, кто сейчас находится в этой стране или планирует туда поездку, что избавиться от этих паразитов невероятно сложно. Лекарство для их лечения содержит мышьяк, который не выводится из организма, и в России его нет.

- В настоящий момент ребенок госпитализирован в инфекционное отделение, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь в пресс-службе пермского краевого минздрава. - Диагноз укус мухи Цеце подтвердили. Эту простейшую мы выделили из крови и ликвора. На сегодня ребенок находится в ПИТе, мы оказываем всю необходимую медицинскую помощь. Краевой инфекционист в курсе ситуации, ребенка консультировали. Все анализы отправили в Центр гигиены и эпидемиологии (учреждение подведомственное Роспотребнадзору), а они уже отправили в Санкт-Петербург. Как только дадут место, ребенка направят туда на лечение.