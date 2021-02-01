«Забрала ребенка из больницы». Пермячка, дочка которой заболела после путешествия на Занзибар, ищет помощи в Москве

Девочку на Занзибаре укусила муха цеце. Фото предоставлено родственниками Натальи.

Неожиданное продолжение получила история двухлетней Евы Пашиной, мама которой с середины января пытается выяснить, чем же больна ее дочь. Еще в выходные, по данным пресс-службы краевого Минздрава, медики констатировали у девочки экзотическую болезнь, которой она заразилась после укуса мухи Цеце, а сегодня врачебный консилиум вынес новое решение: у малышки – уже ставший банальным коронавирус.

- Мы в шоке оттого, к какому выводу пришел консилиум пермских медиков, - чуть не плачет Наталья Пашина, мама Евы. – Нам сказали, что высокая температура и тяжелое состояние дочери – это последствия перенесенного коронавируса, а не африканский трипаносома. Я написала отказ от госпитализации и увожу дочь в Москву, обследовать.

Снимок был сделан во время поездки в местную деревню. Фото предоставлено родственниками Натальи.

Ева все время спит и ничего не ест

Об этой истории «Комсомолка» написала еще в выходные. В ноябре прошлого года Наталья с дочкой Евой побывали на Занзибаре. Через несколько недель после возвращения у малышки поднялась высокая температура. Мама подумала, что у ребенка режутся зубки, но девочке становилось хуже.

- Я перепугалась: а вдруг малярия? - рассказала «КП-Пермь» пермячка. – И вспомнила, что на отдыхе дочку прямо в глаз укусило какое-то насекомое.

Ребенка госпитализировали. Анализ крови показал сильное воспаление в организме, врачи назначили Еве антибиотики, а через 10 дней выписали домой.

- Я пыталась убедить докторов, что нужно брать «толстую каплю» - анализ на малярию - но лечащий врач так его и не назначила, - продолжает Наталья. – В первый же день после выписки из больницы у Евы снова началась лихорадка.

Срочный скрининг на паразитов, который Наталья решила сделать в платной лаборатории, показал - в организме девочки «кто-то живет». Правда, врач, исследовавший анализы малышки, не смог идентифицировать «подселенцев», но предположил, что это могут быть африканские трипаносомы, которые попадают в кровь через укус инфицированной мухи Цеце.

По-другому эту заразу называют сонной болезнью. И если ее не начать лечить вовремя, возможен летальный исход. Ева уже, по словам ее близких, спит по 20 часов в сутки и ничего не ест.

Простейшие, которые нашли в анализах мамы и девочки в частной клинике.

После того, как в редакцию «КП-Пермь» обратились родственники девочки, «Комсомолка» направила запрос в краевой минздрав, чтобы узнать, как будут спасать заболевшего ребенка. Нам ответили, что девочка лежит в ПИТе инфекционного отделения детской больницы, ей оказывается вся необходимая помощь. Напомним, что диагноз «трипаносомоз» ей подтвердили лабораторно - простейших выделили из крови и ликвора. В пресс-службе Минздрава также сообщили, что маленькую пациентку консультировал краевой инфекционист, а ее анализы отправили в Центр гигиены и эпидемиологии (учреждение подведомственное Роспотребнадзору), откуда, ребенка, при необходимости, направят на лечение в Санкт-Петербург.

Диагноз не подтвердился?

Но в понедельник мы получили от краевого минздрава уже совершенно другой комментарий:

- По информации, полученной от администрации ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13», ребенок сейчас находится в удовлетворительном состоянии. После проведения всех необходимых анализов, диагноз не был подтвержден. Госпитализация в Санкт-Петербург ему не требуется.

- Да, Еве стало немного легче, так как пять дней лихорадки у нее сменяются неделей спокойного состояния, но каждый следующий приступ – тяжелее и тяжелее, - говорит Наталья. - На деле же никаких повторных исследований нам не проводили. Как проходил консилиум? То же стеклышко с ликвором, который мы сдавали ранее, и диагноз был подтвержден и частной лабораторией, и лабораторией детской больницы, посмотрела врач-паразитолог и ничего там не нашла. Поэтому и подтвержденный диагноз нам сняли. Я пишу отказ от госпитализации, и вечером мы садимся с дочкой на самолет и летим на консультацию к медикам Московского института паразитологии и тропической медицины.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

КСТАТИ

Чем опасен укус мухи Цеце?

- Трипаносомозы – это группа тропических заболеваний, которые у нас, в России, не встречаются, - объяснил КП-Пермь кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Андрей Крашенинников. - Их возбудители – трипаносомы (Trypanosoma) – это не вирусы и не бактерии, а простейшие. И так как по строению клеток простейшие схожи с клетками человека, то при негативном воздействии на них, идет негативное воздействие и на организм человека. И если убивать простейшие, то и сам организм будет серьезно страдать. Это как лекарства от онкологии. Они убивают рак, но убивают и сам организм. Но не принимать лекарства - это рисковать еще больше.

Инфекцию эту лечить сложно еще и потому, что российские врачи крайне редко сталкиваются с этим заболеванием, и нужно искать врача, специализирующегося на тропических болезнях, и потом строго следовать его рекомендациям. Других вариантов, чтобы выздороветь, у человека нет.

Распространены трипаносомы в основном в субтропических и тропических регионах Старого и Нового света. Одним из опасных представителей этого рода эндопаразитических простейших является Trypanosoma brucei, переносчиком которых является муха Цеце. Выделяют три подвида:

Trypanosoma brucei brucei вызывает заболевание нагана, которое характеризуется лихорадкой, менингоэнцефалитом и параличом. Хозяева возбудителя: лошади, свиньи, грызуны, жвачные животные.

Trypanosoma brucei gambiense вызывает заболевание сонная болезнь (хроническая), которое характеризуется набуханием затылочных лимфатических узлов, одышкой. Хозяева возбудителя: человек, обезьяны.

Trypanosoma brucei rhodesiense вызывает заболевание сонная болезнь (острая), которое характеризуется лихорадкой, менингоэнцефалитом и сонливостью. Хозяин возбудителя: человек.

- Что делать тем, кто собирается посетить экзотическую страну?

- Каждому, кто едет на отдых в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки важно понимать, что он попадает в абсолютно новую среду с новыми возбудителями и паразитами, для защиты от которых у него нет иммунитета. Известно о случаях, когда после поездки, к примеру, в Центральную и Южную Америку, человек умирал от сердечной недостаточности без видимой причины. На самом же деле во время сна его укусил крупный хищный клоп, который является переносчиком болезни Шагаса (возбудитель – другая трипаносома Trypanosoma cruzi). Но диагностировать это в России практически невозможно.

Поэтому любая поездка, а тем более с детьми, в тропическую страну, является большим риском. И перед тем, как решиться на нее, нужно внимательно проверить сайт Роспотребнадзора, который обновляет информацию по неблагополучным с эпидемиологической точки зрения странам, и уже потом принимать трезвое взвешенное решение о поездке. Замечу, что в турфирмах, дабы не снизить поток туристов, вам этого никогда не скажут.

ВАЖНО

Если вы все-таки решились поехать на отдых в тропическую страну, то обязательно заранее (не позднее, чем за месяц до вылета) сделайте необходимые прививки, используйте репелленты, избегайте контакта с кровососущими насекомыми и обязательно спите под москитным пологом.

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