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Общество

Житель Перми отсудил у больницы 3,2 млн рублей после смерти беременной двойней жены

Больница намерена обжаловать решение суда
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Светлане было всего 33 года. Фото: из семейного архива

Светлане было всего 33 года. Фото: из семейного архива

Ленинский районный суд назначил компенсацию 3,2 миллиона рублей пермяку Владимиру З., у которого скончалась жена, беременная двойней.

«Комсомолка» писала об этой трагедии. Напомним, в 2017 году 33-летняя Светлана, сидевшая в декрете с двухлетним сыном, вновь забеременела.

- Мы с женой хотели второго ребенка и были очень счастливы, когда в мае узнали о беременности, - рассказал «Комсомолке» Владимир. - А потом нам сказали, что у Светы родится двойня - и в семье была двойная радость. Кто же знал, что все так обернется.

В ноябре врач после обследования сказал, что у Светланы существует угроза преждевременных родов, поэтому ей необходимо лечь на сохранение. Женщину положили в отделение патологии беременных Пермского краевого перинатального центра. Там она провела месяц. А 2 декабря почувствовала себя плохо – резко поднялась температура, заболел живот, началась одышка.

В отделение патологии беременных Пермского краевого перинатального центра Светлана провела месяц

В отделение патологии беременных Пермского краевого перинатального центра Светлана провела месяц

Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Из перинатального центра Светлану доставили в отделение общей хирургии краевой больницы. Хирурги провели экстренную операцию кесарева сечения. Но, к сожалению, детей спасти было уже невозможно.

Эксперты позже сказали, что малыши умерли в утробе матери примерно за сутки до операции. После операции Светлану перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. Через четыре дня, 7 декабря, женщина скончалась, так и не придя в сознание.

Обвинение в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» было предъявлено двум врачам акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра. В декабре 2019 года суд приговорил их к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года и шесть месяцев.

Но после апелляции Пермский краевой суд принял решение освободить их от наказания в связи с истечением срока давности.

Тогда Владимир решил потребовать компенсацию за смерть жены. В 2020 году он подал иск на 12 миллионов - за моральные страдания. На этой неделе Ленинский районный суд частично удовлетворил его требования - присудив выплатить Владимиру и его сыну в общей сумме 3,2 миллиона рублей.

Удовлетворен ли он таким решением суда, Владимир комментировать отказался. А краевая клиническая больница точно будет подавать апелляцию.

- Позиция больницы не изменилась, - ответили "Комсомолке" в Минздраве. - Они будут обжаловать решение суда во всех инстанциях.

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