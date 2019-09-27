«Два года я слезами умываюсь без дочери». В Перми по делу о смерти роженицы, беременной двойней, судят врачей
- Как ребенок маму искал в первое время, невыносимо было смотреть: «Маму мне надо, маму! Где моя мама? У всех мамы есть, а у меня мама где?», - вытирает слезы бабушка Нина Мясоедова, два года назад она потеряла свою 33-летнюю дочь Светлану.
Месяц была под наблюдением врачей
Светлана с мужем ждали двойню. Двух девочек. В семье уже рос малыш. Почти месяц он ждал, когда мама вернется из больницы. Светлана лежала на сохранении в Пермском краевом перинатальном центре.
- Она месяц со 2 ноября по 3 декабря была под наблюдением врачей, - плачет бабушка. - Я каждую неделю ездила с внуком водилась. Дочь ни на что не жаловалась, каждый день звонила не по разу. Она так ждала этих девочек! Так она надеялась. Я с детьми ее хотела встретить из роддома, а мне в гробу ее привезли.
Сама трагедия, напомним, произошла в декабре 2017 года. Пока Светлана месяц лежала в отделении патологии, в утробе матери скончались обе девочки, а через несколько дней после кесарева сечения и сама мать.
После случившегося полтора года шло следствие. 27 сентября в Ленинском суде по резонансному делу начался процесс. На скамье подсудимых два врача-акушера-гинеколога Ольга Капизова и Марина Пескова. Они обвиняются в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (максимальное наказание до трех лет лишения свободы, - Ред.)
Процесс отложили фактически сразу же после начала, так как адвокат одной из обвиняемых была занята в другом процессе, который назначили ранее.
- Я за 200 километров приехала на суд, и теперь снова придется, – расстраивается Нина Ивановна, она живет в селе Частые. - На каждую такую поездку у меня по тысяче рублей уходит. Вдобавок после смерти дочери у меня здоровья вообще никакого не стало: мне сделали онкологическую операцию, рана не заживает до сих пор, волнуюсь, переживаю. Ноги отнимаются, мне страшно идти в больницу, что врачи скажут. За это время нисколько сердце не успокоилось, с каждым днем все больней и больней становится. Не передать словами, какая это боль для меня. Я год и девять месяцев слезами обливаюсь. Есть у меня еще сын, но на него надежды нет, у меня вся надежда на дочь была.
Муж не пришел на суд
Потерпевшими по делу признаны муж и мать умершей роженицы. Муж на заседание суда не пришел, хотя был извещен надлежащим образом. А Нина Ивановна решила, что обязательно будет добиваться возмещения морального вреда.
- Мне в первую очередь памятник дочери надо поставить, она в Лобаново похоронена, мне срочно надо памятник дочери поставить, чтобы у меня душа успокоилась. Ее в живых нет, хоть пускай памятник для нее стоит. После того, как дочери у меня не стало, мы с ее мужем почти перестали общаться. У него сейчас другая семья. Я редко приезжаю внука проведывать, в последний раз в марте была. Меня душа не тянет, мне все там напоминает о дочери.
Нина Ивановна говорит, что не может понять, почему врачи, которые на скамье подсудимых сидят, до сих пор работают в перинатальном центре.
- Я хочу, чтобы их от должности освободили. Считаю, что таким врачам места нет в медицине, их надо отстранить от работы. Они клятву Гиппократа давали, почему тогда такое отношение к пациентам? Их надо по всей строгости закона наказать. Это халатность, в первую очередь халатность! Дочке всего 33 было. Такая красавица, замечательная дочь была. Очень грамотная, с высшим образованием, юристом работала.
Следующее заседание назначено на 2 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU