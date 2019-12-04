"Думали, отравилась селедкой". Врачей Пермского перинатального центра осудили за смерть женщины, беременной двойней

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-04T14:12:59+03:00

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В Перми прозвучал приговор в отношении врачей перинатального центра, которых обвиняли в смерти женщины, беременной двойней.

Напомним, 2 ноября 2017 года 33-летняя пермячка Светлана З. поступила в перинатальный центр с угрозой преждевременных родов. В начале декабря женщина почувствовала себя намного хуже. Начался озноб, поднялась температура. Ее увезли в реанимацию. Светлане сделали кесарево сечение, оказалось, что дети умерли в утробе. Спустя два дня женщина умерла от сепсиса.

- Мне в морге выдали зеленые разлагающиеся тела детей, - рассказал муж Светланы Владимир. Медики утверждали, что смерть женщины спровоцировали рыбные пресервы, которые Светлане принесли из дома. Они считали, что у нее пищевое отравление. Но экспертиза показала, что в продуктах пищевой инфекции не было.

- Врачи перинатального центра допустили небрежность, не скорректировав методы лечения, - отметил в приговоре судья Сыров. - Дефекты лечения находятся в прямой связи с возникновением сепсиса.

Заведующая отделением Ольга Капизова и врач Марина Пескова признаны виновными. Их приговорили к ограничению свободы сроком в два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU