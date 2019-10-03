«Я не чувствовала, как шевелятся дети». От чего умерла беременная: ошибка врачей или просроченные консервы

- Мы со Светой растили сына и очень ждали, когда родятся наши дочки, - говорит Владимир, переживший смерть жены и детей. - Были готовы, что роды могут начаться раньше, но никак не могли предвидеть такой трагический итог.

«Дети погибли, жена в критическом состоянии»

В Ленинском суде начался процесс над врачами Пермского краевого перинатального центра, где умерла женщина, беременная двойней. Трагедия, напомним, случилась почти два года назад.

33-летняя пермячка Светлана была умницей, красавицей, работала юристом. О беременности узнала, когда сидела с малышом в декрете. Вскоре после того, как будущая мама встала на учет, выяснилось, что у нее будет двойня. Анализы, обследования, рекомендации врачей - Света очень тщательно следила за своим здоровьем.

- О беременности мы узнали в конце мая. Встали на учет в женской консультации, - рассказал на суде муж погибшей. - Наш гинеколог часто находилась на учебе и больничном, поэтому в начале ноября мы сами поехали на платное УЗИ. Врач после обследования сказал, что существует угроза преждевременных родов, поэтому необходимо лечь на сохранение. Мы дождались «скорую» - она увезла жену в больницу. Когда я приезжал к ней, она не жаловалась на состояние. Говорила, что ей сделали два курса уколов, чтобы легкие у младенцев раскрывались.

У Светланы остался сын. Фото из архива семьи

В последний раз супруги разговаривали по телефону 2 декабря, около 11 вечера.

- Я не чувствую, как шевелятся дети, - сказала мужу Светлана. - Я говорила акушерке, но она грубо послала меня в палату.

Владимир попросил, чтобы Светлана еще раз сходила к дежурному медику, но больше звонить не стал, боясь разбудить супругу:

- Утром 3 декабря я не мог дозвониться до жены и первое, что подумал: ее увезли на роды. У нас не было вещей, поэтому мы с мамой и мамой Светы отправились на рынок, чтобы купить все необходимое. Потом приехали в перинатальный центр, поднялись в палату. Женщины, которые лежали со Светланой, сказали, что ночью ей стало плохо и ее увезли в реанимацию. Врач реанимационного отделения объяснил, что жену увезли в краевую больницу, где сделали кесарево. Дети погибли, а она находится в критическом состоянии.

Эксперты позже сказали, что малыши умерли в утробе матери примерно за сутки до операции. 5 декабря мужчина похоронил детей, а через два дня от сепсиса и полиорганной недостаточности умерла и Светлана.

Перинатальный центрФото: Ирина МОЛОКОТИНА

Врачи выбрали неправильную тактику

Обвинение в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» предъявили двум врачам акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра - Ольге Капизовой и Марине Песковой.

- Лечащим врачом пациентки была назначена врач Пескова, - выступила на процессе сторона гособвинения. - 2 ноября при поступлении женщине поставили диагноз: беременность 22 - 23 недели, угроза преждевременных родов. Врач назначила обследование и проведение сохраняющей терапии, а заведующая отделением Капизова не внесла изменений в тактику лечения, хотя были показания к проведению хирургического вмешательства для пролонгирования беременности.

По мнению стороны гособвинения, врачи неверно определили план лечения. Развилась инфекция, но даже тогда тактика лечения изменена не была. В итоге произошла внутриутробная гибель плодов и последующая смерть роженицы.

- Дефекты, допущенные врачами, находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки, - сообщили в прокуратуре.

«Пациентка была нездоровым человеком»

Ольга Капизова категорически не согласилась с предъявленным обвинением. Она считает, что в трагедии виновны те врачи, которые делали женщине кесарево.

- Пациентка была заведомо нездоровым человеком, ведь ее экстренно привезли в перинатальный центр на «скорой», у нее была угроза преждевременных родов из-за инфекции. Это было зафиксировано в обменной карте, - сказал адвокат Ольги Капизовой Владимир Медведев. - После поступления у нее взяли анализы и назначили антибактериальные препараты. Оперировать при инфекции было нельзя, вкол и выход иглы способствовали бы быстрейшему развитию септической инфекции. Врачи избрали правильную тактику лечения. У пациентки было стабильное состояние - за месяц нахождения в больнице масса детей увеличилась в два раза, а та катастрофа, которая произошла в ночь со 2 на 3 декабря, связана с другими причинами. Это случилось из-за действия иных медработников. Вдобавок накануне женщина съела испорченные рыбные консервы, которые неделю хранила на подоконнике.

Мама Светланы до сих пор не пришла в себяФото: Алена ОВЧИННИКОВА

До трех лет колонии

Но супруг погибшей женщины с такой позицией защиты абсолютно не согласен:

- Я считаю, что жена была здоровой. До того дня, как попала в перинатальный центр, на самочувствие она не жаловалась. Считаю, что в смерти супруги и детей виноваты сидящие на скамье подсудимых медики, и они должны понести заслуженное наказание. Было мнение, что жена отравилась рыбой, но анализы показали, что инфекции там не было. Очаг заражения был в матке, поэтому версия с отравлением несостоятельна. Считаю, что дефекты в оказании медпомощи были допущены в перинатальном центре. Врачи заняли пассивную позицию, которая привела к потере времени. А в краевой больнице, куда супругу перевезли в тяжелом состоянии, лишь устраняли последствия.

Выводы комплексной экспертизы, проведенной во время следствия, не учитывали состояние роженицы до поступления в перинатальный центр. Для того чтобы суд оценил динамику течения всей беременности, защита настояла на том, чтобы истребовать диспансерную книжку беременной из женской консультации, где наблюдалась умершая пермячка, и из клиники, где она проходила УЗИ.

Судебный процесс только начался. Если вина врачей будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми умерла беременная двойней женщина

Дети скончались еще в утробе матери, а она сама - через несколько дней после кесарева сечения (Подробнее...)

Муж пермячки, беременной двойней, которая погибла в больнице: "Жена месяц лежала в перинатальном центре на сохранении, никаких патологий не было"

Когда врачи провели экстренное кесарево сечение, оказалось, что оба ребенка умерли внутри за сутки до операции. Женщину тоже спасти не удалось (Подробнее...)