«В России диагностировать африканский трипаносомоз сложно». Эксперты объяснили, чем опасна сонная болезнь после укуса мухи цеце

Еву на Занзибаре укусила муха Цеце. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

После поездки в Занзибар диагноз двухлетней Евы Пашиной из Перми был подтвержден московскими специалистами института тропических заболеваний. В ноябре прошлого года девочка с мамой побывали на Занзибаре. Через несколько недель после возвращения домой у малышки поднялась высокая температура.

Месяц выясняли причину тяжелого состояния ребенка

Мама Наталья сначала подумала, что у ребенка режутся зубки, но девочке становилось хуже. Женщина вспомнила по то, что во время поездки в местную деревню дочку в глаз укусило насекомое. Не этот ли укус ли стал причиной тяжелого состояния дочери?

Ребенка госпитализировали. Анализ крови показал сильное воспаление в организме, врачи пролечили Еву антибиотиками, а через 10 дней выписали домой. Но болезнь не отступала. И мама сама полетела в Москву на консультацию к специалистам по тропическим заболеваниям.

Заключение Московского института паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского

В итоге диагноз девочке подтвердили. А что это за страшная болезнь, журналисты «КП» разбирались с экспертами в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

- Диагностировать «сонную болезнь» очень сложно, в нашей стране она не встречается, - рассказал к.б.н., доцент каф. зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ, г. Пермь, Андрей Крашенинников. - Многие паразитарные и инфекционные заболевания имеют схожую природу и внешние проявления на начальной стадии. Поэтому диагностировать трипаносомоз или африканскую сонную болезнь медикам очень тяжело.

Она имеет две разновидности: гамбийскую и родезийскую. Вторая более опасная и быстро текущая. И в истории с заболевшей девочкой, вероятнее всего, мы имеем дело как раз с родезийской формой. А так как женщина говорит, что насекомое укусило девочку около лужи, то это точно была муха цеце. В сухой сезон эти мухи концентрируются около оставшихся луж, чтобы нападать на скот, приходящий на водопой.

- Что это за муха цеце, которая стала переносчиком заболевания? – объясняет специалист. - Многие, наверное, знают, что в конце лета у нас появляются кусачие мухи. Они называются осенние жигалки. К этому же семейству относится и муха цеце, только она немного больше по размерам. Кровососущими у них являются как самцы, так и самки.

У девочки началась вторая стадия заболевания

Возбудителями сонной болезни являются трипаносомы (Trypanosoma) – это не вирусы и не бактерии, а простейшие. И так как по строению клеток простейшие схожи с клетками человека, то при негативном воздействии на них, идет негативное воздействие и на организм человека.

- Паразит после укуса инфицированной мухой цеце сначала проникает в клетки ткани в месте укуса, а затем проникает в кровь и в лимфу, - говорит эксперт. – Так начинается первая стадия заболевания. Время ее протекания у гамбийской и родезийской форм сильно отличается, у второй разновидности она проходит быстрее.

Вторая стадия трипаносомоза начинается с того, что клетки паразита размножаются в клетках человека. Потом выходят оттуда и проникают через гематоэнцефалический барьер в спинной и головной мозг и оказываются в ликворе. Судя по тому, что паразиты были обнаружены у девочки в ликворе, то у нее началась уже вторая стадия заболевания, и это очень опасно.

Лекарства, которые позволяют вылечить «сонную болезнь», очень токсичные. Так как они тоже преодолевают гематоэнцефалический барьер. Но в мире есть практика лечения этой болезни. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что есть шесть препаратов, которые помогают с ней справиться. И сейчас вся надежда на специалистов института тропических заболеваний.

Заражение трипаносомозом – редкое, но возможное явление

Что касается того, опасно ли ехать после этого случая в Занзибар, Андрей Крашенинников отметил, что вероятность заражения трипаносомозом очень низкая и то, что произошло с двухлетней девочкой - это из ряда вон выходящее явление. И вот почему.

Ареал распространения мухи цеце - вся Африка южнее пустыни Сахары. В 2018 году ВОЗ зарегистрировала в Танзании, Кении, Уганде, Замбии и Зимбабве не более 10 случаев заболевания на каждую страну. Поэтому то, что трипаносомозом заразилась российская туристка - достаточно редкое явление. Однако исключать его все же нельзя.

Кадры с поездки в местную деревню. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

И каждому, кто едет на отдых в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америка важно понимать, что он попадает в абсолютно новую среду с новыми возбудителями и паразитами, для защиты от которых у него нет иммунитета. Известно о случаях, когда после поездки, к примеру, в Центральную и Южную Америку, человек умирал от сердечной недостаточности без видимой причины. На самом же деле во время сна его укусил крупный хищный клоп, который является переносчиком болезни Шагаса (возбудитель – другая трипаносома Trypanosomacruzi). Но диагностировать это в России практически невозможно.

Поэтому любая поездка, а тем более с детьми, в тропическую страну, является большим риском. И перед тем, как решиться на нее, нужно внимательно проверить сайт Роспотребнадзора, который обновляет информацию по неблагополучным с эпидемиологической точки зрения странах, и уже потом принимать трезвое взвешенное решение о поездке. В турфирмах, дабы не снизить поток туристов, вам этого никогда не скажут.

ВАЖНО

Если вы все-таки решились поехать на отдых в тропическую страну, то обязательно заранее (не позднее, чем за месяц до вылета) сделайте необходимые прививки, используйте репелленты, избегайте контакта с кровососущими насекомыми и обязательно спите под москитным пологом.

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