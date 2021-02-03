Еву на Занзибаре укусила муха Цеце. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

- Африканский трипаносомоз подтвердился. Специалисты пермского Роспотребнадзора ошиблись, когда аннулировали результаты частных лабораторий, у меня просто нет слов, - говорит Евгений Пашин, брат пермячки, вернувшейся с отдыха на Занзибаре.

История с пермячкой Натальей Пашиной, слетавшей с двухлетней дочкой отдохнуть на Занзибар в ноябре, прогремела на всю страну. В местной занзибарской деревне, куда женщина с ребенком съездила на экскурсию, девочку укусило насекомое. А через месяц после возвращения домой у Евы стала подниматься температура. Сначала мама думала, режутся зубки, но, когда температура не спадала, а порой доходила до отметки 40 градусов, женщина вспомнила случай с укусом и попыталась понять, не он ли стал причиной тяжелого состояния дочери.

Кадры с поездки в местную деревню. Фото: предоставлено родственниками Натальи. Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/27233.5/4360182/

Две лаборатории и поначалу краевой минздрав подтвердили, что в ликворе (спинномозговая жидкость - Ред.) у ребенка есть простейшие, очень похожие на африканские трипаносомы. Эта инфекция попадает в кровь через укус инфицированной мухи Цеце.

И когда Еве уже искали место в специализированной клинике Санкт-Петербурга или Москвы, в Перми прошел врачебный консилиум. Решение пермские врачи принимали на основании заключения врача-паразитолога Роспотребнадзора, который изучил стекла с ликвором и ничего подозрительного в них не нашел. И тогда медики сделали вывод, что у ребенка не заграничная болячка, а последствия перенесенного ей коронавируса: пока Ева с мамой лежали в инфекционной больнице, им сделали тест на антитела к коронавирусу и обнаружили их.

После этого минздрав заявил, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Диагноз у девочки подтвержден не был, и госпитализация в столичные клиники ей не требуется.

Простейшие, которые нашли в анализах мамы и девочки в частной клинике. Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/27235/4362050/

Выяснять, что все-таки происходит со здоровьем маленькой дочки, брошенная по произвол судьбы Наталья решила сама. Они написала отказ от госпитализации и 2 февраля вместе с Евой прилетела в Москву. Там сходила на консультацию в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского, специалисты которого взяли анализы и подтвердили диагноз «сонная болезнь».

- Если бы не активные действия моей сестры, можно только гадать, что бы было с Евой дальше, - продолжает брат Евгений. – Мы хотим придать эту историю огласке. Заключение Роспотребнадзора поставило под удар репутацию специалистов частных лабораторий.

Заключение Московского института паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского

Сейчас двухлетней Еве предстоит длительное лечение, а необходимые лекарства, по словам родственников, стоят недешево.

- Но раз наша проблема вышла на федеральный уровень, то, может быть, государство нам поможет с лечением, - добавил Евгений.

КСТАТИ

Чем опасен укус мухи Цеце?

- Трипаносомозы – это группа тропических заболеваний, которые у нас, в России, не встречаются, - объяснил КП-Пермь кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Андрей Крашенинников. - Их возбудители – трипаносомы (Trypanosoma) – это не вирусы и не бактерии, а простейшие. И так как по строению клеток простейшие схожи с клетками человека, то при негативном воздействии на них, идет негативное воздействие и на организм человека. И если убивать простейшие, то и сам организм будет серьезно страдать. Это как лекарства от онкологии. Они убивают рак, но убивают и сам организм. Но не принимать лекарства - это рисковать еще больше.

И так как женщина говорит, что насекомое укусило их около лужи, то вероятней всего, это муха Цеце. В сухой сезон они концентрируются около оставшихся луж, чтобы нападать на скот, приходящий на водопой.

Инфекцию эту лечить сложно еще и потому, что российские врачи крайне редко сталкиваются с этим заболеванием, и нужно искать врача, специализирующегося на тропических болезнях, и потом строго следовать его рекомендациям. Других вариантов, чтобы выздороветь, у человека нет.

Распространены трипаносомы в основном в субтропических и тропических регионах Старого и Нового света. Одним из опасных представителей этого рода эндопаразитических простейших является Trypanosoma brucei, переносчиком которых является муха Цеце. Выделяют три подвида:

Trypanosoma brucei brucei вызывает заболевание нагана, которое характеризуется лихорадкой, менингоэнцефалитом и параличом. Хозяева возбудителя: лошади, свиньи, грызуны, жвачные животные.

Trypanosoma brucei gambiense вызывает заболевание сонная болезнь (хроническая), которое характеризуется набуханием затылочных лимфатических узлов, одышкой. Хозяева возбудителя: человек, обезьяны.

Trypanosoma brucei rhodesiense вызывает заболевание сонная болезнь (острая), которое характеризуется лихорадкой, менингоэнцефалитом и сонливостью. Хозяин возбудителя: человек.

- Что делать тем, кто собирается посетить экзотическую страну?

- Каждому, кто едет на отдых в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки важно понимать, что он попадает в абсолютно новую среду с новыми возбудителями и паразитами, для защиты от которых у него нет иммунитета. Известно о случаях, когда после поездки, к примеру, в Центральную и Южную Америку, человек умирал от сердечной недостаточности без видимой причины. На самом же деле во время сна его укусил крупный хищный клоп, который является переносчиком болезни Шагаса (возбудитель – другая трипаносома Trypanosoma cruzi). Но диагностировать это в России практически невозможно.

Поэтому любая поездка, а тем более с детьми, в тропическую страну, является большим риском. И перед тем, как решиться на нее, нужно внимательно проверить сайт Роспотребнадзора, который обновляет информацию по неблагополучным с эпидемиологической точки зрения странам, и уже потом принимать трезвое взвешенное решение о поездке. Замечу, что в турфирмах, дабы не снизить поток туристов, вам этого никогда не скажут.

ВАЖНО

Если вы все-таки решились поехать на отдых в тропическую страну, то обязательно заранее (не позднее, чем за месяц до вылета) сделайте необходимые прививки, используйте репелленты, избегайте контакта с кровососущими насекомыми и обязательно спите под москитным пологом.

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