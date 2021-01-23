«Утащили за гаражи и загрызли». За смерть пермячки ответит чиновница

Обвинение считает, что напавшие собаки были безнадзорными Фото: Василий Вахрин

В Ленинском районном суде Перми начался процесс по делу бывшей сотрудницей городского Управления экологии и природопользования Ольги Муравьевой. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Напомним, ночью 27 марта в Мотовилихинском районе Перми на улице Клыкова в микрорайоне Висим был обнаружен труп 58-летней Татьяны Емельяновой. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело. При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались, оставив свою жертву.

Татьяна была в гостях у подруги, которая жила на соседней улице. Около полуночи она возвращалась домой, когда стая на нее напала. Осмотр места происшествия показал, что женщина долго отбивалась. Но стая утащила ее за гаражи и там загрызла.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных.

После трагедии в администрации Перми сообщили, что собаки, которые загрызли пермячку, были хозяйские.

- Они находились в свободном выгуле, - рассказали «Комсомолке» в мэрии. – У них не было бирок на ушах, зато были ошейники. На место выезжали бригады ловцов. Будем работать и с хозяевами собак, которые их выпускали. Им грозит штраф.

Но местные жители и муж загрызенной женщины утверждают, что собаки были бродячими.

Фото: Екатерина Соколова

- Собак тут бегает много, - говорит Владимир Емельянов. - Все они уличные. Живут рядом на теплотрассе. Когда сотрудники службы отлова приехали и начали их гонять, я штук 15 насчитал.

В итоге следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела городской среды и природопользования Управления по экологии Ольги Муравьевой, в должностные обязанности которой входила организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Первое судебное заседание состоялось 22 января. Адвокат обвиняемой считает, что ее подзащитная не виновата, так как нападение совершили домашние собаки, а не безнадзорные. Но гособвинитель заявил, что причиной смерти пермячки были именно безнадзорные собаки.

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