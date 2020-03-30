Муж загрызенной в Перми женщины: «Когда увидел ее тело - остолбенел»

На месте, где собаки растерзали 58-летнюю жительницу микрорайона Висим, лежат гвоздики, перчатки следователей-криминалистов и клок женских волос.

Напомним, в ночь на 28 марта в частном секторе микрорайона Висим в Перми обнаружили труп 58-летней женщины, которую загрызли собаки.

- Было уже за полночь. Таня возвращалась домой от подруги, которая живет неподалеку. - рассказывает муж загрызенной женщины Владимир. - До дома ей оставалось дойти 100 метров. Я не слышал ни лая собак, ни криков. Даже наш пес никак не реагировал. А утром мне позвонили полицейские и сообщили о случившемся. Я выбежал на улицу и обомлел. Таня лежала вся обглоданная, без одежды, повсюду кровь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/769620" frameborder="0"></iframe> В Перми собаки загрызли 58-летнюю женщину.

Как сообщил наш источник в следствии, осмотр места происшествия показал, что женщина долго отбивалась. Но стая утащила ее за гаражи и там загрызла.

- Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук, - отметил наш источник.

Дома Татьяну ждала ее 32-летняя дочь, она еще не знала о произошедшем.

- Позвонил, сказал, что случилось, - продолжает Владимир. - Она выбежала из дома, а когда увидела Таню, зарыдала. Вечером у нее случилась истерика. Я тоже не могу прийти в себя, как будто все это не по-настоящему. Сегодня пойдем в морг забирать тело, а потом похороним.

Татьяна Емельянова прожила с Владимиром 7 лет. Женщина работала помощницей в лаборатории в одном из медицинских центров в Мотовилихинском районе.

В администрации Перми сообщили, что собаки, которые загрызли пермячку, были хозяйские.

- Они находились в свободном выгуле, - сообщили «Комсомолке» в администрации Перми. – Как рассказали очевидцы, у них не было бирок на ушах, зато были ошейники. На место выезжали бригады ловцов. Будем работать и с хозяевами собак, которые их выпускали. Им грозит штраф.

Но местные жители и муж загрызенной женщины не верят, что это были домашние собаки.

- Собак тут бегает много, - говорит Владимир. - Все они уличные. Живут рядом на теплотрассе. Когда сотрудники службы отлова приехали и начали их гонять, я штук 15 насчитал.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных.

- После проведения комплекса проверочных мероприятий было установлено, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - В отношении должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Для выяснения всех обстоятельств по уголовному делу создана специальная следственная группа, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами регионального следственного управления Следственного комитета России.