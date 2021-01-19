По требованиям техники безопасности все работы должны выполняться в летнее время, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.Трагедия, напомним, произошла весной 2014-го. Екатерина Пищальникова с мужем Сергеем ехали на своей «десятке» по тонкому льду в гости к друзьям из поселка Юго-Камский в Оханск. Лед под легковушкой треснул, и машина на глазах у рыбака в мгновение ока ушла под воду. Сиротами остались двое маленьких детей.Долгие шесть лет семейная пара считалась пропавшей без вести. На ее поиски не раз выезжали водолазы, но найти машину в месте, где сильное течение, не смогли. В конце октября 2020 года это наконец-то удалось сделать.Причем, получилось найти утонувшее авто на дне Камы опытному рыбаку Владимиру В. из Перми. Его главным помощником стал мощный эхолот. Прибор обнаружил машину приблизительно в том же месте, где и утонула пропавшая семья. С помощью эхолота удалось даже разглядеть госномер легковушки. Он совпадает с тем, который и был у ушедшей под лед «десятки».После публикации о произошедшем в СМИ, на место приехали сотрудники полиции отдела МВД России по Пермскому району и спасатели краевой службы спасения и вновь произвели поисковые мероприятия, где обнаружили на дне реки на глубине 11 метров утонувший ВАЗ.По информации «КП», водолазы не только обозначили место происшествия, но и погрузились на дно реки, где произвели фото и видео съемку автомобиля.- Вода мутная, много ила, но в салоне видны очертания останков, похожих на человеческие, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.В ноябре правоохранительные органы сообщали, что мероприятия по подъему автомобиля запланированы на зимние месяцы 2021 года, когда на Каме сформируется толща льда, способная выдержать подъемный механизм. Однако накануне их решили перенести на летний период.- В декабре 2020 года в министерстве территориальной безопасности прошло совместное совещание по данному вопросу, куда вошли представители органов внутренних дел, администрации Оханского района, ФБУ «Администрация Камводпуть» и представители подрядных организаций, готовых оказать услуги по подъему и погрузке на «баржу-площадку» автомобиля со дна реки Кама, а также последующую его транспортировку и выгрузку на причал. По требованиям техники безопасности все работы должны выполняться в летнее время.В настоящее время в адрес Министерства территориальной безопасности поступают коммерческие предложения, прорабатывается вопрос о выделении финасирования, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.Родственники и друзья погибшей Екатерины все же надеются, что вскоре они смогут по-человечки похоронить свою подругу. Ведь единственное, что они смогли сделать, это пустить по Каме венки. Дом, где жила Екатерина, давно снесли. Он был уже старым. Старший брат погибшей Павел воспитывает двух ее детей - Олега и Алину. Когда Екатерина погибла, им было по семь лет. Теперь ребята подросли и давно ходят в школу. А живут они в одном доме большой и дружной семьей вместе с братом и отцом погибшей Екатерины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Шесть лет не можем их похоронить». Родственники молодой пары, утонувшей в 2014 году на Каме, уверены, что тела погибших до сих пор в машине«КП» узнала подробности той роковой ночи и попыталась понять, почему людей до сих пор не вытащили из воды (Подробнее...)«Они могут быть в салоне». Рыбак нашел на дне Камы машину, на которой в 2014 году молодая пара провалилась под ледБольше шести лет супруги считаются пропавшими без вести, теперь у родственников появился шанс похоронить их по-человечески (Подробнее...)«Когда Кама покроется толщей льда». Стало известно, как в Пермском крае будут поднимать легковушку с молодой парой, утонувший шесть лет назадТрагедия произошла весной 2014-го, но машину на дне смогли найти лишь недавно (Подробнее...)