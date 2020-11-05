Общая протяженность переправы Юго-Камский – Оханск составляет 2 километра 700 метров Фото: Виктор Правдин

- Мы до сих пор не можем похоронить их по-человечески, только венки в память по реке пускали, - говорят родные молодой пары, трагически погибшей шесть лет назад в Пермском крае.

Все произошло весной 2014-го, когда Екатерина Пищальникова с мужем Сергеем из поселка Юго-Камский ехали по тонкому льду в гости к друзьям в Оханск. Лед под легковушкой треснул, и машина на глазах у рыбака в мгновение ока ушла под воду. Сиротами остались двое маленьких детей.

Екатерина с мужем Сергеем ехала в гости к друзьям. Фото: семейный архив.

Долгие шесть лет семейная пара считалась пропавшей без вести. На ее поиски не раз выезжали водолазы, но найти машину в месте, где сильное течение, не смогли. В конце октября 2020 года это наконец-то удалось сделать.

Причем, получилось найти утонувшее авто на дне Камы простому рыбаку Владимиру В. из Перми. Его главным помощником стал мощный эхолот. Прибор обнаружил машину приблизительно в том же месте, где и утонула пропавшая семья. С помощью эхолота удалось даже разглядеть госномер легковушки. Он совпадает с тем, который и был у ушедшей под лед «десятки».

На снимке с эхолота видно, что двери машины закрыты. Фото: Владимир В.

Следующий вопрос, когда и как будут поднимать автомобиль, в котором предположительно находятся останки людей? Двери в салоне закрыты и у родных нет сомнений, что им наконец-то удастся по-человечески предать тела земле.

Это стало понятно из ответа на запрос «Комсомольской правды» в краевую полицию. Нам ответили следующее:

- 27 марта 2014 года в отдел МВД России по Пермскому району поступило сообщение о без вести пропавших 31-летней женщине и 25-летнем мужчине, - сообщила «КП» начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Авдюкова. - В ходе оперативно розыскных мероприятий стало известно, что они стали жертвами несчастного случая. Автомобиль, в котором находились пропавшие, на переправе ЮгоКамский – Оханск провалился под лед. Обследование места затопления автомобиля на тот момент затрудняло сильное течение, большая глубина и отсутствие подходящего оборудования.

31 октября 20202 года сотрудники полиции отдела МВД России по Пермскому району и спасатели краевой службы спасения вновь произвели поисковые мероприятия и обнаружили на дне реки на глубине 11 метров утонувший ВАЗ.

Поднять транспортное средство силами МВД, МЧС пока невозможно. Мероприятия по подъему автомобиля запланированы на зимние месяцы 2021 года, когда на Каме сформируется толща льда, способная выдержать подъемный механизм.

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