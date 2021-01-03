- Ковидом Леша переболел очень тяжело, - говорит мама мальчика Галина Утробина. – У него были сильные спазмы, состояние было тяжелым. В реанимации с диагнозом «коронавирусная инфекция» мы провели почти три недели. Все это время сын находился на кислороде и прошел несколько курсов антибиотиков.О 8-летнем Леше «Комсомолка» писала много раз. Полтора года назад после укуса инфицированного клеща у мальчика пропала речь, отнялись руки и ноги. Потом была длительная реабилитация, после которой у ребенка наметился хороший прогресс в восстановлении.Но в конце ноября, возвращаясь из столичной клиники, Алеша заразился коронавирусом. Его увезли в больницу прямо с поезда, снимок показал, что развилась пневмония. Чтобы маленькому лежачему пациенту бороться с инфекцией, врачи порекомендовали использовать специальный аппарат - интрапульмональный перкуссионатор.Собрать на него немалую сумму мальчику помогли в том числе, и читатели «Комсомольской правды». И аппарат этот очень помог Леше поправиться.- Как только с ним начали работать, дыхание стало улучшаться, а сатурация начала приходить в норму, - говорит мама Галина. - Леше становилось лучше, а когда удалось стабилизировать температуру, у сына дважды взяли тест, и оба результата пришли отрицательными.Но выписывать ребенка, зависимого от кислорода, было нельзя, поэтому его перевели в неврологическое отделение краевой больницы. Там он пролежал еще неделю. Но остаточные явления от перенесенной пневмонии пока остаются и легкие будут продолжать восстанавливаться еще какое-то время.Но перед Новым годом врачи разрешили Леше выписаться из больницы. И сейчас он дома, с папой и сестрой, которых не видел несколько последних месяцев.- Дома нас очень ждала дочка, последнюю неделю она только и делала, что спрашивала папу и бабушку о том, когда приедут мама с братиком Лешей, - улыбается Галина. – И в понедельник под вечер мы приехали домой. Она была в восторге, когда я ей сказала, что остаюсь дома и пока никуда не уеду. Ведь весь прошедший год она ждала меня, но я оставалась дома максимум не неделю, две, три. Мы менялись с мужем, пока Леша лечился в больницах или находился на реабилитации. И сейчас она очень трогательно помогает мне, приносит все, что нужно, и относится к Леше очень ласково и трепетно.Месяц, который мальчик провел в больнице с коронавирусной инфекцией, он не имел возможности нормально помыться, и когда приехал домой, и родители наконец-то сделали это, Леша так был счастлив, что три часа потом проспал в полном блаженстве.Дома Леша продолжает проходить ингаляции, перкуссионную вентиляцию и назначенные процедуры. Сатурация у него повысилась до значения 96-97. И пульмонологи говорят, что это очень хороший исход после коронавируса для такого тяжелого пациента, как Леша.- А я наконец-то смогла проспать всю ночь, не просыпаясь и не вставая, и это было мое главное желание на Новый год, которое исполнил муж! – говорит Галина.Сейчас главное, не растерять те навыки, которые Леша приобрел во время реабилитации. Мама многому научилась в реабилитационных центрах и теперь будет активно помогать сыну сама. Дома Лешу уже ждет специальный велосипед, который будет разрабатывать мальчику суставы рук и ног. Еще ребенок будет заниматься на специальном вертикализаторе.- Специалисты видят, что у Леши есть динамика, и это главное, поэтому нужно продолжать! – говорят родители. – Когда он увидел телевизор после месяца лечения в больнице, был очень ему рад! Он любит смотреть мультики и то, что смотрел до болезни, сейчас разглядывает очень внимательно. А еще он начал фиксировать взгляд и улыбаться, когда идут смешные моменты. И мы видим, что он понимает, что происходит на экране.Родители мальчика благодарны каждому, кто участвовал в жизни их семьи, поддерживал и помогал. Ведь встретить Новый год дома всем вместе – было самым главным их желанием. И оно сбылось!- Мы надеемся и верим, что все самое сложное у нас позади и новый год принесет нам новые победы! – с надеждой говорят родители мальчика.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Бабушка отдала похоронные деньги». Неравнодушные пермяки спасают 8-летнего Лешу от коронавирусаМальчику собрали деньги на аппарат, который восстанавливает легкие (Подробнее...)