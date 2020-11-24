«С поезда в реанимацию». Мальчик из Пермского края, у которого после укуса клеща отнялись руки и ноги, заболел COVID-19

Леша делает большие успехи и уже может сидеть. Фото: семейный архив.

- Мы не можем понять, где Леша мог подхватить COVID-19. В московском реабилитационном центре, откуда мы возвращались, используются беспрецедентные меры, чтобы не допустить инфекцию. В такси? В дороге? На вокзале? В поезде мы ехали мы в отдельном купе. Да разве сейчас поймешь, где? – переживает Галина Утробина, мама мальчика Леши из Пермского края, которого полтора года назад укусил клещ.

Очень положительная динамика

Этого ребенка помнят многие неравнодушные пермяки. Мальчику, у которого после укуса клеща отнялись руки и ноги, за неделю собрали необходимую сумму, чтобы из больничной палаты он смог уехать домой, к папе и младшей сестренке.

За полтора года интенсивных занятий и курсов реабилитации у Леши наметилась очень положительная динамика. Если раньше он почти не реагировал на окружение, то сейчас может находиться в почти вертикальном положении, держит голову, сидит в коляске. А еще Леша может и любит смотреть мультики, внимательно следит глазами за всем, что происходит вокруг, реагирует на звуки и обращения. Мальчик узнает людей. В реабилитационном центре он не привечал лфк-инструктора и логопеда. Всегда встречал их недовольной гримассой, потому что помнил, что они заставляли его работать.

Мальчик на реабилитации. Фото: семейный архив.

На прошлой неделе курс лечения в столичном реабилитационном центре был закончен, и в субботу, 21 ноября Леша с мамой и бабушкой поехали домой к папе и сестричке. Все очень ждали этой встречи, но…

Температура поднялась по пути домой

- За два часа до Кирова у Леши поднялась температура, - вспоминает мама мальчика. – Мы дали ему нурофен и вызвали бригаду «скорой». Врачи приехали к поезду, осмотрели Лешу, но к этому времени температура у него снизилась, сатурация была в норме. Нам велели потерпеть и добраться до Перми.

В Перми прямо на вокзале Леше снова пришлось вызвать «скорую». Температура продолжала подниматься, надолго сбить ее не удавалось и ребенка отвезли в детскую больницу на улице Ленина. Несмотря на назначенное лечение, к температуре начали добавляться спазмы, а руки и ноги были очень холодные.

Утром 24 ноября пришел результат теста на COVID-19. Он был положительным. Лешу пришлось перевозить в краевую детскую клиническую больницу.

- Ждем, когда нас поместят в отделение интенсивной терапии, - говорит Галина. - Леша держится, дышит. Фонд «Дедморозим» дал нам аппарат, который делает перкуссию, но это не тот, что требуется сыну в его состоянии.

Мальчику нужен интрапульмональный перкуссионатор IPV-HC Impulsator, который лечит и восстанавливает легкие. Его используют в реанимационных отделениях, он хорошо выводит мокроту из легких. Прибор этот порекомендовали мальчику врачи.

- Летом мы с Лешей были на реабилитации в Москве, и там он заболел пневмонией, - объясняет Галина. – Мы лечили ее в Морозовской больнице. Нам давали этот аппарат. Он хорошо восстанавливает легкие. За неделю работы с ним после пневмонии у нас пошла хорошая динамика. Его рекомендовали приобрести, чтобы не было осложнений после ОРВИ, но долгое время в России этих аппаратов просто не было в наличии. Поступили они неделю назад, и нам нужно срочно его купить. «Дедморозим», возможно, и не откажется нам помочь, но это будет долго, а Леше с коронавирусом он нужен прямо сейчас. Часть необходимых денег мы собрали с родственниками и будем очень благодарны, если бы неравнодушные люди помогли нам.

Стоимость необходимого прибора 564 100 рублей. Помочь семье можно, перечислив пожертвования на карту, привязанную к телефону 89523301588 (Галина Утробина).

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