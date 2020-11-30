«Бабушка отдала похоронные деньги». Неравнодушные пермяки спасают 8-летнего Лешу от коронавируса

Алеша уже лечится аппаратом, который ему порекомендовали врачи. Фото: семейный архив.

- Сбор закрыт, - сообщили в группе помощи Алеше Утробину его родители. - За двое суток нам удалось собрать лишь пятую часть от необходимой суммы, но, к сожалению, времени ждать уже не было. Сыну срочно нужен аппарат, чтобы бороться с коронавирусом.

О 8-летнем Леше «Комсомолка» писала много раз. Полтора года назад после укуса инфицированного клеща у мальчика пропала речь, отнялись руки и ноги. Потом была длительная реабилитация, после которой наметился хороший прогресс в восстановлении.

Но на днях, возвращаясь из столичной клиники, Алеша заразился коронавирусом. Его увезли в больницу прямо с поезда, снимок показал, что развилась пневмония.

Чтобы бороться с инфекцией, врачи рекомендовали мальчику использовать интрапульмональный перкуссионатор IPV-HC Impulsator, который лечит и восстанавливает легкие, но цена аппарата превышала полмиллиона рублей.

- Я была почти в отчаянии, - говорит мама Алеши Галина Утробина. - Это страшное чувство, когда ты видишь, как ребенку становится все хуже, ты знаешь, что можешь ему помочь, но на это нет каких-то бумажек.

После публикации в газете и соцсетях откликнулись неравнодушные люди. Переводы были разные: кто-то отправил 29 рублей,а кто-то сразу десять тысяч!

- Нам перечислили почти 100 тысяч рублей, - говорит мама мальчика. - И мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Помогли знакомые, родные. Оставшиеся деньги нам отдала прабабушка сына, которая откладывала деньги себе на похороны. Мы договорились, что умирать ей еще рано, и сейчас деньги нужны на лечение Алеши. Теперь всей семьей молимся, чтобы он поправился.

Слетать в Москву и привезти мальчику прибор, согласился хороший знакомый семьи, и сейчас Алеша уже получает лечение.

- Ему сразу стало легче, сатурация выше, но пока сын все еще остается на кислороде, - говорит Галина. - Температура перестала выскакивать за 37,5 и даже ненадолго опускается до нормы. А вот я, ухаживая за ним, тоже заболела: температура, пропало обоняние. Поэтому врачи сейчас лечат и меня.

ВАЖНО

Несмотря на то, что семье удалось купить прибор для лечения мальчика, мы еще раз опубликуем номер телефона его мамы, к которому привязана карта. Если вы готовы помочь, деньги понадобятся для смены фазитрона (части аппарата, через которую делают ингаляцию).

Номер Галины Утробиной: 8-952-330-15-88, банковская карта привязана к нему.

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