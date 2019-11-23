«После укуса клеща отнялись руки, ноги и пропала речь». Семилетний мальчик из Пермского края борется с тяжелой болезнью

Семилетний Леша Утробин из Кочево полгода не был дома. Мальчик так мечтал учиться в школе, но из-за укуса клеща оказался прикованным к больничной койке. Сейчас ребенок лежит в паллиативном отделении 13 городской детский клинической больницы в Перми. Позади кома и долгие месяцы лечения. Впереди – длительная реабилитация. За полгода врачи сделали для него все, что можно, и сейчас мальчику нужна помощь неравнодушных пермяков.

Леша живет на севере Пермского края. 30 мая с мамой он сходил в баню и лег спать. А утром женщина обнаружила на теле сына присосавшегося клеща. Откуда он мог взяться? То ли кошка принесла, то ли сам заполз.

Утром же мама съездила с сыном в лабораторию, где клеща сняли и отправили на анализ. Когда пришел результат, выяснилось, что клещ был заражен энцефалитом. Ребенку ввели иммуноглобулин и сказали наблюдать за мальчиком.

В начале июня в детском саду у Леши был выпускной. Тогда-то и начались проблемы: у него поднялась температура и начали отказывать ноги и руки. Ребенка перевезли на лечение в Пермь, где он впал в кому. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели операцию по установке трахеостомы.

Когда Леша вышел из комы, у врачей появилось подозрение, что он не реагирует на речь, однако спустя какое-то время эта функция вернулась. Сейчас мальчик понимает, когда к нему обращается мама или врачи и отвечает глазами, моргая. Еще Леша научился поднимать руку и сжимать кулачок.

- К настоящему моменту врачи сделали все возможное, теперь дело за реабилитацией и паллиативной помощью, - рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим». - Оказывать ее будут специалисты Служба качества жизни. Пока Леша заново учится глотать и двигаться, ему необходимы функциональная кровать, противопролежневый матрас, пульсоксиметр, портативный аспиратор и расходные материалы к нему. Общая стоимость всего необходимого оборудования — 300 тысяч рублей. Помочь семье мальчика можно здесь.