Мать 9-месячной девочки, которую убил ее отчим, снова беременна

- Она на четвертом месяце беременности, будет рожать или нет, не знаю, - рассказывает знакомая 21-летней девушки, сожителя которой подозревают в убийстве 9-месячной девочки.

Напомним, ужасное по своей жестокости преступление произошло 23 июля в Индустриальном районе Перми. Ночью молодая мать Екатерина (имя-изменено - Ред.) ушла на день рождения, оставив свою 9-месячную малышку с 22-летним гражданским мужем. Девочка плакала, мужчина сначала пытался успокоить ее, а потом плач стал настолько раздражать мужчину, что он нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью.

- Катя выросла в деревне Бырма Кунгурского района, - рассказывает подруга Инна (имя изменено - Ред.). - Потом познакомилась с молодым человеком и переехала к нему в Кунгур, но отношения у них не заладились, и в прошлом году она перебралась в Пермь.

Еще в Кунгуре, по словам Инны, Катя начала вести развязный образ жизни.

- А когда оказалась в Перми, то и вовсе потонула в грехах: стала употреблять запрещенные препараты и занялась проституцией, - продолжает Инна. - С Дмитрием (имя изменено - Ред.) которого обвиняют в убийстве, она познакомилась примерно полгода назад на трассе. Расписались, стали жить вместе. Он попросил ее больше не работать. Она согласилась, но через два месяца снова вышла на трассу, может, из-за этого у него и поехала крыша.

Как стало известно «КП», в ночь трагедии подозреваемый два раза вызывал ребенку «скорую помощь».

В пресс-службе Пермской станции скорой помощи сообщили, что 23 июля на адрес, где произошло преступление, медики выезжали трижды.

Убитая 9-месячная малышка. Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

- Малышка ревела и захлебывалась, - продолжает подруга. - Врачи приехали, осмотрели, сказали, что все в порядке и уехали. Но вскоре девочка опять начала реветь и захлебываться. Дима снова позвонил в скорую и Кате. Сказал, что не знает, что делать, попросил ее приехать. Катя и врачи приехали примерно в одно время. Но медикам оставалось только констатировать смерть девочки. Врачи сообщили о произошедшем в полицию и уехали.

Подозреваемый. Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

В отделе, по словам Инны, Дмитрий не признался в убийстве, и его отпустили.

- Но когда вернулся домой, рассказал все Кате, - продолжает Инна. - Она не поверила ему. Да и все еще, думаю, не верит. Через какое-то время на квартиру пришли следователи. И Дима во всем признался. На следственном эксперименте он показал, какие наносил удары ребенку. Потом правоохранители увезли Дмитрия.

Следственный эксперимент. Фото: паблик СМЕРЧ [СРОЧНЫЕ НОВОСТИ]/VK

В пятницу, 24 июля, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде двух месяцев ареста. За убийство ребенка ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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