2020-07-24T18:33:15+03:00
Происшествия

«Рыдала над телом дочери». Соседка квартиры, где убили 9-месячную девочку, рассказала о жестоком убийстве ребенка в Перми

Малышку убил 22-летний молодой человек, пока ее мать была на дне рождения
Виктор Правдин
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Ужасное по своей жестокости преступление произошло 23 июля в Индустриальном районе Перми. Фото: Виктор ПравдинУжасное по своей жестокости преступление произошло 23 июля в Индустриальном районе Перми. Фото: Виктор Правдин
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«Прости меня, прости...», - рыдая выкрикивала мать над телом убитой 9-месячной дочери.

Напомним, ужасное по своей жестокости преступление произошло 23 июля в Индустриальном районе Перми. Ночью молодая мать ушла на день рождения, оставив свою 9-месячную малышку с 22-летним гражданским мужем. Девочка плакала, мужчина сначала пытался успокоить ее, а потом плач стал настолько раздражать мужчину, что он нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью.

- В квартире, где произошла трагедия, пять комнат, - рассказывает «КП» соседка подозреваемого Клавдия (имя изменено -Ред.). - Они все сдаются. А съемщики меняются так часто, что мы даже их не запоминаем. Но постоянно заезжают люди, ведущие не совсем здоровый образ жизни: пьют, курят и постоянно ругаются. Мат и крики на детей доносятся оттуда каждый вечер. Однажды мы пробовали с ними поговорить - бесполезно.

В ночь, когда произошла трагедия, Клавдия спала на балконе.

Я проснулась от рыданий и криков соседки: «Прости меня, прости....». После этого из квартиры кто-то вышел, громко хлопнула дверь подъезда и рыдания прекратились. А на следующий день к нам пришли полицейские, сообщили о случившемся, я чуть дар речи не потеряла. Я рассказала то немногое, что слышала, а потом полицейские пошли дальше по соседям.

Клавдия добавила, что мужчина, которого подозревают в убийстве ребенка, всегда ходил в капюшоне, был малообщительным. Чем занимался и давно ли он там живет, женщина не знает.

Молодого человека задержали. В пятницу, 24 июля, суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста.За убийство ребенка ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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