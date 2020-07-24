2020-07-24T13:55:16+03:00
Происшествия

«Малышка громко плакала». Отчима, который до смерти забил 9-месячного ребенка, арестовали на 2 месяца

Известно, что он бил ее по голове и телу
Анна Маркова
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 24 июля, в суде Индустриального района избрали меру пресечения 22-летнему мужчине, который забил до смерти 9-месячную девочку, дочку своей сожительницы.

Напомним, трагедия произошла ночью 23 июля. Мама девочки ушла на день рождения, оставив малышку со своим возлюбленным. Девочка плакала, отчим сначала пытался успокоить ее, а потом плач просто взбесил его. Мужчина начал избивать девочку. Известно, что один удар пришелся девочке прямо в голову. Не исключено, что он и стал смертельным.

Мать ребенка обнаружила мертвой малышку, когда вернулась домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, отчима задержали.

Мать девочки пришла на заседание суда по избрании меры пресечения ее сожителя. Фото: Виктор Правдин

Мать девочки пришла на заседание суда по избрании меры пресечения ее сожителя.Фото: Виктор Правдин

Судебное заседание было закрытым, журналистов на него не пустили. Пришла на него мать убитой девочки, выйдя из здания, она бросила лишь фразу: «Арестовали на два месяца».

Суд поддержал ходатайство следователя, подозреваемого арестовали на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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