«Мама была на дне рождения». В Перми отчим за громкий плач убил 9-месячную девочку

22-летний пермяк, подозреваемый в «Убийстве малолетнего ребенка» сейчас задержан, в пятницу, 24 июля, ему будет избрана мера пресечения.

Трагедия разыгралась ночью, 23 июля, в одной из квартир Индустриального района Перми. Молодая пермячка – мама девятимесячной девочки – отпросилась у своего сожителя сходить на день рождения. С ребенком дома остался мужчина. Девочка плакала, отчим сначала пытался успокоить ее, а потом плач стал настолько раздражать мужчину, что он нанес малышке травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что один удар пришелся девочке прямо в голову. Не исключено, что он и стал смертельным.

То, что дочь мертва, обнаружила сама мать, вернувшаяся с дня рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть ребенка носила криминальный характер.

- Следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - Благодаря совместной работе следователей следственного отдела и сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого. Им является отчим малолетней 1998 года рождения.

Пермяк был задержан. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Собираются и фиксируются доказательства. Назначены экспертизы, проводится допрос свидетелей.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение судебных экспертиз, допросы свидетелей.

Виновному в убийстве ребенка может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.