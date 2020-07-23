2020-07-23T20:08:41+03:00
Происшествия

«Мама была на дне рождения». В Перми отчим за громкий плач убил 9-месячную девочку

22-летний мужчина задержан, ему будет избрана мера пресечения
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Виновнику трагедии может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Виновнику трагедии может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

22-летний пермяк, подозреваемый в «Убийстве малолетнего ребенка» сейчас задержан, в пятницу, 24 июля, ему будет избрана мера пресечения.

Трагедия разыгралась ночью, 23 июля, в одной из квартир Индустриального района Перми. Молодая пермячка – мама девятимесячной девочки – отпросилась у своего сожителя сходить на день рождения. С ребенком дома остался мужчина. Девочка плакала, отчим сначала пытался успокоить ее, а потом плач стал настолько раздражать мужчину, что он нанес малышке травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что один удар пришелся девочке прямо в голову. Не исключено, что он и стал смертельным.

То, что дочь мертва, обнаружила сама мать, вернувшаяся с дня рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть ребенка носила криминальный характер.

- Следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - Благодаря совместной работе следователей следственного отдела и сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого. Им является отчим малолетней 1998 года рождения.

Пермяк был задержан. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Собираются и фиксируются доказательства. Назначены экспертизы, проводится допрос свидетелей.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение судебных экспертиз, допросы свидетелей.

Виновному в убийстве ребенка может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нам за это ничего не будет! Мы маленькие»: 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру
На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления
Новости 24
15-летний подросток, упавший с гидроцикла, скончался в больнице в Пермском крае
Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг
В Перми на новостройке нарисовали портрет Владимира Маяковского
В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми
В Пермском крае на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на все» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
В Перми из психиатрической больницы ушел пациент
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом!
В Перми коронавирус выявили еще у 72 человек
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий