В деле о трагедии в пермском отеле «Карамель» могут появиться новые обвиняемые

В деле о трагедии в пермском отеле «Карамель», где заживо сварились в кипятке пять человек, могут появиться новые обвиняемые.

После штрафов может последовать и уголовное преследование

Фигурантами уголовного дела могут стать должностные лица «Пермской сетевой компании», из числа тех, кого обозначил в своей экспертизе Ростехнадзор. 21 июля специалисты Федеральной службы опубликовали на своем сайте выводы расследования причин аварии на трубопроводе, принадлежащем «ПСК».

- Установлено, что причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода. Изоляционное покрытие отслоилось от трубопровода, под изоляционной пленкой скопилась влага, и на трубопроводе произошел разрыв, - пояснили в ведомстве.

Еще среди причин ЧП были названы неисполнение специалистами ООО «Пермская сетевая компания» своих должностных обязанностей и некачественная экспертиза тепловой магистрали, проведенная летом 2019 года специалистами ООО «Уральский центр промышленной безопасности».

Следователи, ведущие уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель людей», сообщили «КП»-Пермь», что в ходе следствия обязательно будут учитывать результаты экспертизы Ростехнадзора. Они не исключают, что те должностные лица «Пермской сетевой компании», которые уже были привлечены к административной ответственности, могут стать и фигурантами уголовного дела.

- В рамках своих полномочий Ростехнадзор уже обозначил и наказал десять должностных лиц за трагедию в мини-отеле многотысячными штрафами. Все ли они понесут и уголовное наказание? – спросили мы.

- Мы пока не готовы ответить на этот вопрос, а что касается наказаний, то наложенные штрафы были административным наказанием, а в рамках уголовного процесса наказания могут быть совершенно иными, - пояснили следователи.

С владельца отеля обвинений снимать не будут

Несмотря на новый предстоящий виток в расследовании, с владельца пермского отеля «Карамель» Сергея Щербакова никаких обвинений никто не снимает. По версии следствия, в 2016 году он осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения, затем организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

С владельца отеля Сергея Щербакова обвинения никто не снимает. Он не должен был заниматься гостиничной деятельностью в этом помещении до устранения нарушений.Фото: Василий Вахрин

По словам источника «КП» в прокуратуре, выводы Ростехнадзора о причинах трагедии в «Карамели» и уголовное преследование собственника отеля – истории, друг с другом не связанные, и вина последнего в гибели людей тоже есть.

- Он вообще не имел права заниматься гостиничной деятельностью в этом помещении до устранения нарушений, которые были перечислены в представлении органов пожарного надзора. Если бы собственник соблюдал требования пожарной безопасности, то люди, находившиеся в хостеле в ту ночь, имели бы шанс эвакуироваться оттуда,- отметил наш источник.

Напомним, трагедия в пермском мини-отеле «Карамель» случилась 20 января 2020 года. Ночью, когда все постояльцы уже спали, номера отеля начал заливать крутой кипяток, вырвавшийся из проходившего рядом магистрального трубопровода. Вода в нем была нагрета до 70 - 90 градусов.

Люди просыпались, пытались встать на пол, но тут же падали от болевого шока. Номер в эти мгновения начинали заполнять клубы горячего пара. Они отрезали людям путь к спасению, и пятеро постояльцев отеля сварились заживо. Еще шесть человек получили ожоги, и долгое время лечились в больнице.

После трагедии было возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат ведомства. Виновным может грозить до 10 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пять человек сварились заживо». Ростехнадзор назвал причину трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»

Десять должностных лиц наказаны штрафами, а техническое расследование ушло в следственные органы (Подробнее...)

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»