«Не могу пойти на могилу дочери». Помянуть Ирину Пекарскую, пострадавшую в «Хромой лошади», пришли только самые близкие

14 июля в квартире мамы Ирины Пекарской в Березниках собрались самые родные и близкие, чтобы помянуть ее. 32-летняя жертва «Хромой лошади», напомним, скончалась 6 июля утром в паллиативном отделении Березниковской больницы. Ирина Пекарская стала 157 жертвой страшного пожара в ночном клубе Перми. Похоронили ее 8 июля на городском кладбище в Березниках.

- Мы зажгли свечи, помянули Ирину, перед этим сын со снохой съездили на кладбище и в церковь, заказали панихиду на девять, 40 дней и на год, - говорит мама Ирины Пекарской Галина Васильевна. – На поминки пришли человек 15, только самые близкие: родственники, подруги...

Сама пожилая женщина на могиле дочери еще не была. Более 20 лет назад Галину Васильевну парализовало, поэтому из дома она не выходит. Из-за состояния здоровья не была она и на похоронах дочери Ирины.

- Я только от кухни до комнаты могу ходить, а на улицу никак, поэтому пусть дочка запомнится мне как живая, - объяснила женщина.

Ирину похоронили на городском кладбище в Березниках.Фото: Василий Вахрин

И сама пенсионерка, и сыновья Ирины 11 и 13 лет постепенно приходят в себя после похорон, смирившись с неизбежным уходом намучавшейся за 11 лет женщины.

Галина Васильевна даже не стала интересоваться в больнице причиной смерти дочери.

- Сейчас эпидемия, но мы твердо знаем, что коронавируса у нее не было, - объясняет женщина (на прощании с Ириной гроб был открыт, - Ред.). – А умерла она из-за того, что долго болела, высохла вся. Она 11 лет она пролежала с головными болями. Разве ж вы сами не понимаете?

157-ю жертву пожара в «Хромой лошади» похоронят в Березниках 8 июля 00:00 00:00

Напомним, Ирине Пекарской было 22, когда она пришла в «Хромую лошадь» с мужем Сергеем Колпаковым. Мужчина вышел покурить на улицу, а молодая мать двоих малышей оказалась в эпицентре пожара. Надышавшись угарным газом, Ирина получила тяжелейшее токсическое поражение головного мозга и почти 11 лет провела, прикованная к больничной койке, никого и ничего не узнавая.

Первые годы муж Сергей Колпаков возил ее на лечение в Германию, нанимал сиделок, но потом этого не стало. В пермской краевой больнице, где семь лет пролежала жертва страшного пожара, женщину начали брить наголо, так у нее не было шампуня. Узнав об этом, читатели «Комсомолки» собрали целую гору упаковок памперсов, влажных салфеток и косметических средств. А чиновники перевезли женщину в родные Березники, ближе к родным.

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