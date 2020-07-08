«Муж бросил ее много лет назад». Супруг пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской не приехал на ее похороны

8 июля в Березниках похоронили Ирину Пекарскую. 32-летняя женщина стала 157-й жертвой пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Ее не стало утром 6 июля. После той страшной ночи в ночном клубе Ирина стала тяжелым инвалидом и почти 11 лет провела по больницам, не реагируя на окружающих.

8 июля Ирину Пекарскую похоронили на кладбище в Березниках. Ее муж Сергей Колпаков на похороны не приехал.Фото: Василий Вахрин

Прислал деньги, чтобы Ирина приехала к нему

На прощание с гражданской женой не приехал ее муж и отец двоих их общих сыновей Сергей Колпаков. Когда пара только начинала жить вместе, Ирина всегда ласково называла его: «Мой Сережа».

Выбор дочери с самого начала не понравился ее маме, Галине Васильевне. Избранник был почти в два раза старше девушки, а за плечами у него уже был развод и подрастали двое детей.

- Она ведь росла хорошей девочкой, один раз только меня не послушалась, с Колпаковым связалась, - плачет мама Галина Васильевна. – Она ведь в Москву уезжала жить, а он деньги ей послал, чтобы она в Пермь приехала, и с ним осталась.

Очень скоро - с разницей в два года - у Ирины Пекарской с гражданским мужем Сергеем Колпаковым родились двое сыновей. Младшему было всего несколько месяцев, когда пара выбралась отдохнуть в ночной клуб «Хромая лошадь». В разгар веселья Сергей вышел на улицу - покурить. Ирина осталась в самом эпицентре начавшегося пожара.

157-ю жертву пожара в «Хромой лошади» похоронят в Березниках 8 июля 00:00 00:00

Девушка кричала и просила о помощи, а потом потеряла сознание, надышавшись ядовитым угарным газом. Медики поставили ей диагноз: «тяжелое токсическое поражение головного мозга».

Несколько лет Сергей пытался поставить жену на ноги, но потом отказался от нее.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Все выплаты на Ирину забирал себе

Поначалу Сергей был рядом и пытался поставить жену на ноги. Ирину долго лечили в Москве, потом в питерском институте мозга. Он даже ездил с ней в Германию, но и немецкие врачи ничем не смогли помочь этой семье. Деньги на эту заграничную поездку, к слову сказать, собрали неравнодушные пермяки.

В итоге Ирину вернули в Пермь и положили в неврологию краевой больницы. По началу Сергей нанимал сиделок, а вскоре перестал оплачивать их труд и сам в больнице перестал появляться.

Хотя как опекун супруги - выплаты от виновников трагедии (это более миллиона рублей), спонсорские средства (еще несколько сотен тысяч евро), пенсию по инвалидности (14 тысяч рублей в месяц) - он забирал себе.

Сергей перестал покупать Ирине в больницу даже шампунь, и тогда ее пришлось перевезти в Березники, ближе к маме и родным.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Куда тратил - никто не знает. Выяснилось, у Ирины не было даже шампуня, и в больнице ее начали брить наголо. Узнав это из публикации в «Комсомолке», пермяки собрали для Ирины Пекарской несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней, а чиновники перевезли ее в Березники – где живут ее мама, дети и старший брат.

Увлекся другой и тратил на нее Иринины деньги

- Кому нужна больная жена? – качает головой Галина Васильевна. – Ну хорошо, жена не нужна, а детей-то куда девать? У Колпакова ведь до Ирины две девочки росли, потом два пацана родилось, а сейчас у него опять две маленькие девочки-двойняшки, им сейчас четыре года. А ему самому 60 лет. Вот пусть он их и воспитывает, а своих сыновой пусть не трогает. Мы от него ничего не хотим и не просим.

Галина Васильевна вспоминает, что, когда Ирина лечилась в Германии, в жизни Сергея Колпакова появилась новая женщина, а четыре года назад она родила ему двух дочек.

- Он за этой женщиной начал ухаживать, а за Иринкой ходить перестал, - говорит мама Ирины Пекарской. - Ему только ее деньги стали нужны, которые на нее выплачивали. А нам ни рубля с тех денег, что она получала, не отдал! Он ведь машину и себе купил, и этой женщине. Из Германии ей мешками подарки возил, а сыновьям – по футболке привезет и все. Сейчас нам от него ничего не надо. Даже к лучшему: чтобы дети выросли, им 18 лет исполнилось, а он от них не стал бы просить ничего. Жаль только, что он детей с днем рождения даже не поздравляет, позвонил бы, спросил, как они живут? А то ведь совсем ничего!

Могила Ирины утопала в цветах. Проститься с ней пришли родные, друзья, одноклассники.Фото: Василий Вахрин

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