В Пермском крае три жарких дня унесли жизни четырех детей

Три жарких летних дня унесли в Пермском крае жизни четырех детей: в Гремячинском районе в глубоком котловане утонул 15-летний подросток. Его тело только через два дня поисков обнаружили на 12-метровой глубине водолазы.

На следующий день поселке Кордон на реке Коса утонули еще двое 15-летних подростков. Их унесло на глубину сильным течением. Один из ребят пытался спасти тонущую девушку, которая тоже была в компании, она сумела добраться до берега, а он – нет. Еще одна трагедия в эти дни произошла с 12-летней девочкой в Сивинском районе. Во время купания ее затянуло в омут, и она утонула.

Купаясь в непрогревшейся воде, тонут и взрослые. Вечером 10 июня ЧП произошло в Лысьве. В городском пруду купался молодой мужчина и начал тонуть. Его пытались спасти 14-летние подростки, отдыхавшие поблизости, но безуспешно.

Трагедии с детьми на воде чаще всего происходят по недосмотру. Однако в 12-15 лет дети уже стоят на пороге взрослости и пытаются сами принимать решения, где и как они будут проводить время. Что в таком случае делать родителям? Вряд ли кто-то из них сможет неотступно контролировать каждый шаг своего подросшего чада. Какие слова найти, чтобы предостеречь сына или дочь от опасности?

- Начну с того, что с детьми нужно разговаривать вне зависимости от того, происходят ли трагические случаи или нет, причем, подольше и чаще, - объясняет пермский психолог Сарьяна Пономарева. – А если нужно предупредить ребенка, то не стоит начинать разговор с запугивания. Сначала надо объяснить, что он очень дорог своим родителям, что они любят его и ценят. Затем можно перейти к тому, что у родителей появилась тревога из-за непростой ситуации, которая сейчас происходит с его ровесниками.

Родительские слова, чтобы ребенок-подросток их услышал и прислушался, должны звучать так: «Я не могу тебе запретить принимать собственные решения, но, доверяя тебе, я прошу позаботиться о себе, своей жизни, здоровье и безопасности. Ты очень дорог нам и мы хотим видеть тебя живым и здоровым, чтобы продолжать любить тебя и ждать дома».

ВАЖНО

- Чаще всего к трагедиям приводят состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Организуя отдых возле водоема, убедитесь, что место для купания специально оборудовано. Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Не прыгайте в незнакомых местах. Неизвестно, что может оказаться на дне. Не боритесь с сильным течением, используйте его, чтобы приблизиться к берегу.

Перед заходом детей в воду проверьте безопасность дна, а также температуру воды, чтобы избежать переохлаждения ребенка.

Не оставляйте детей одних без присмотра на водоемах! В детском возрасте можно ходить купаться только в присутствии родителей или взрослых. Дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от нее.

Надувные круги и нарукавники помогают ребенку держаться на воде, но не являются заменой спасательного жилета. Если по правилам техники безопасности необходимо использовать спасательный жилет, например, при катании на лодке, не заменяйте их другими предметами.

Необходимо воспитывать в ребенке осознанное отношение к безопасности на воде, разъясняя ему правила поведения при купании.

СОВЕТЫ ОТ МЧС

Место купания должно иметь пологое, песчаное, свободное от растений и ила дно, без резких обрывов вблизи берега.

Умеющие хорошо плавать и нырять должны убедиться в том, что в воде и, тем более, близко у берега нет затонувших деревьев, старых свай, коряг, острых камней. В зоне купания, особенно на реках, не должно быть сильного течения, водоворотов, холодных подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках.

Купаться нужно только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными постами и территория безопасного заплыва, которая имеет ограждение буйками. Одной из самых серьезных угроз для жизни людей является купание в состоянии алкогольного опьянения.

Основные правила поведения на воде:

Запрещается:

Купаться в местах, где выставлены аншлаги с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и санитарную зону водохранилищ;

Подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

Загрязнять и засорять водоемы и берега;

Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

Приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объектах;

Оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор;

Подавать сигналы ложной тревоги;

Играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах;

Не допускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;

Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и других, не приспособленных для этого средствах;

Ловить рыбу в местах купания;

Заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах автотранспорта.

Взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме особое внимание. Разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем присутствии.

Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута может обернуться трагедией;

Надувные круги и нарукавники помогают ребенку держаться на воде, но не являются заменой спасательного жилета. Если по правилам техники безопасности необходимо использовать спасательный жилет, например, при катании на лодке, не заменяйте их другими предметами.

Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь.

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