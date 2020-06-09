«Уснула в двух метрах от болота». Волонтеры рассказали, как нашли пропавшую в Пермском крае двухлетнюю девочку

- Заявка на поиск ребенка поступила вечером 8 июня, мы сорвались за 15 минут, уехали на место без еды, воды и зарядок, - рассказывает координатор поискового отряда «Регион 59» Березники Соликамск Валерия Оносова. – Разделились на группы, начали прочесывать квадраты, максимально закрывая каждый участок.

В поисках пропавшего ребенка принимали участие около 300 человек: полиция, следственный комитет, кинологи, МЧС, Росгвардия, администрация, волонтеры и местные жители.

Девочка почти сутки была в лесу, и уже мало, кто верил, что масштабные поиски увенчаются успехом. Версии были разные, в том числе и криминальные. А через 19 часов поисков по рации передают ее координаты: «Девочка найдена, Жива!». Она находилась в трех километрах от дома.

Двухгодовалую малышку обнаружили просто чудом, она спала на поляне, свернувшись клубочком. В нескольких метрах было болото, совсем немного, и могла бы произойти беда.

Спящая малышка была абсолютно голенькая, футболку, шортики и сланцы она потеряла, пока бродила по полю и лесу. На девочке не было живого места. Она была покусана комарами, а падая, получила ссадины и царапины.

Молодой человек, который ее нашел, донес маленькую потеряшку на руках прямо до штаба.

- Ее положили в машину, немного обтерли, дали попить и съесть кусочек банана, - рассказывает Валерия Оносова. – Сейчас мы ждем «скорую». На вертолете санавиации ее повезут в Пермь. Она в плохом состоянии, не признает никого, не разговаривает, только крутит головой. С девочкой находится бабушка, мама безумно счастлива, но пока дает объяснения в полиции.

Служба социальных участковых говорит, что семья, в которой случилось ЧП, благополучная, дети трудолюбивые. Старшие братья потерявшейся девочки четырех и пяти лет сами просились в лес, чтобы искать свою пропавшую сестренку. Семья очень благодарна всем, кто откликнулся и помогал искать пропавшую девочку.

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка 00:00 00:00

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