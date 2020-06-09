Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 2-летней девочки

В Пермском крае после исчезновения в поселке Лемзер Усольского района 2-летней Милены Балуевой Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело.

«Для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести, пропавшей возбуждено уголовное дело статье «убийство», - сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

В Усольском районе работает следственно-оперативная группа следователей, криминалисты, сотрудники полиции, координирует мероприятия руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев.

Следователям удалось выяснить, что вечером 8 июня 2-летняя девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых. Вечером родители обнаружили, что ребенка нет. С заявлением о безвестном исчезновении дочери они незамедлительно обратились в полицию. Поиски продолжаются.

- Следователи провели осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допросы родственников и местных жителей, - сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.На месте поисково-спасательных мероприятий в посёлке Лемзер городского округа Березники сейчас находятся более трёхсот человек

Министерство территориальной безопасности региона сообщает, что на месте поисков работают 310 человек и 33 единиц техники.

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