«Опять лес, опять тайга». Больше 200 человек ищут пропавшую в Пермском крае двухгодовалую девочку

Более 200 волонтеров и неравнодушных жителей Пермского края уже несколько часов ищут двухгодовалую Балуеву Милену Валерьевну. Девочка пропала вечером 8 июня в поселке Лемзер Березниковского городского округа. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Однако есть предположение, что родители могли находиться с ребенком в лесу и в какой-то момент потеряли девочку из виду.

На поиски все еще требуются люди.

Место сбора для формирования экипажей в Перми: Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 59 ( гипермаркет "Карусель")

Форма одежды: яркая, теплая, удобная.

С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.

Координатор: Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82

Старший поисковой группы: Марина Колесова - 8-919-486-21-25

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