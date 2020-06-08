«Опять лес, опять тайга». Больше 200 человек ищут пропавшую в Пермском крае двухгодовалую девочку
Более 200 волонтеров и неравнодушных жителей Пермского края уже несколько часов ищут двухгодовалую Балуеву Милену Валерьевну. Девочка пропала вечером 8 июня в поселке Лемзер Березниковского городского округа. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Однако есть предположение, что родители могли находиться с ребенком в лесу и в какой-то момент потеряли девочку из виду.
На поиски все еще требуются люди.
Место сбора для формирования экипажей в Перми: Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 59 ( гипермаркет "Карусель")
Форма одежды: яркая, теплая, удобная.
С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.
Координатор: Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82
Старший поисковой группы: Марина Колесова - 8-919-486-21-25
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ИСТОЧНИК KP.RU