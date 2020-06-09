2020-06-09T08:07:07+03:00
Происшествия

«Бегает очень шустро». Двухлетняя Милена исчезла, когда мама на несколько минут отвлеклась на домашние дела

Рассказываем подробности, как в Пермском крае потерялся ребенок. Девочку ищут в глухом лесу сотни волонтеров и полицейских
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кроху со вчерашнего вечера ищут в глухом лесу сотни волонтеров и полицейских.Кроху со вчерашнего вечера ищут в глухом лесу сотни волонтеров и полицейских.
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Двухлетняя Милена Балуева, пропавшая в поселке Лемзер Березниковского городского округа – младшая в многодетной семье. Ее мама воспитывает пятерых детей. Семья живет в частном доме на окраине поселка. Лес – в 100 метрах от дома. Милена часто гуляет в ограде.

Накануне, 8 июня, вечером она также, как обычно бегала по двору. Мама в это время отвлеклась на домашние дела, старшие дети каждый занимались своим делом.

- Со слов соседей в свои два года Милена очень хорошо и уверенно ходит и даже бегает, - рассказала «Комсомольской правде»-Пермь» координатор поискового отряда «Регион 59» Березники Соликамск Валерия Оносова. – Случалось даже, что девочка выходила за ворота, но никогда не убегала далеко в лес. А вчера ушла. Около 20.00 нам, в поисковый отряд, поступило сообщение об исчезновении ребенка. Мы быстро собрали экстренные экипажи и поехали на место. Всю ночь ходим по лесу, но пока девочку не нашли.

Напомним, двухлетняя Милена Балуева, пропала 8 июня в лесу около поселка Лемзер Березниковского городского округа. На ее поиски выехали полиция и волонтеры. Поисковикам нужна помощь. Всех, кто хочет принять участие в поисках, просят звонить по телефонам: 8-951-927-42-47 Ольга или 8 922 31 41 112.

Всех, кто обладает информацией о ребенке, просьба сообщать по телефону 02, либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 241-36-40.

Всех, кто обладает информацией о ребенке, просьба сообщать по телефону 02, либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 241-36-40.

Приметы девочки: на вид 2 года, среднего телосложения, волосы светло русые.

Была одета в белую футболку, красные шорты, на ногах розовые сланцы.

Всех, кто обладает информацией о ребенке, просьба сообщать по телефону 02, либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 241-36-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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