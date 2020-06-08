В Пермском крае срочно собирают людей на поиски двухгодовалой девочки
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски пропавшей двухгодовалой Балуевой Милены Валерьевны. Девочка пропала по улице Ивановская,8 в поселке Лемзер Березниковского городского округа. При каких обстоятельствах пропал ребенок, не сообщается.
Место сбора для формирования экипажей в Перми
Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 59 ( гипермаркет "Карусель")
Форма одежды: яркая, теплая, удобная.
С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.
Координатор: Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82
Старший поисковой группы: Марина Колесова - 8-919-486-21-25
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ИСТОЧНИК KP.RU