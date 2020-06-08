2020-06-08T23:02:06+03:00
Общество

В Пермском крае срочно собирают людей на поиски двухгодовалой девочки

Она пропала в поселке Лемзер Березниковского городского округа
Виктор Правдин
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Фото: Анна МАЛЫШЕВАФото: Анна МАЛЫШЕВА
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски пропавшей двухгодовалой Балуевой Милены Валерьевны. Девочка пропала по улице Ивановская,8 в поселке Лемзер Березниковского городского округа. При каких обстоятельствах пропал ребенок, не сообщается.

Место сбора для формирования экипажей в Перми

Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 59 ( гипермаркет "Карусель")

Форма одежды: яркая, теплая, удобная.

С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.

Координатор: Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82

Старший поисковой группы: Марина Колесова - 8-919-486-21-25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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