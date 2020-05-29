«Пустой Нью-Йорк, туалетная бумага в дефиците и маски по 5 долларов». Создатель робота, который тестировал американцев на коронавирус, сам застрял в США

Предприниматель из Перми Олег Кивокурцев уехал в США в январе, чтобы наладить на американском рынке сбыт роботов компании Promobot. Вернуться домой ему удалось только в мае, и вся масштабная пандемия коронавируса, начавшаяся в США, разворачивалась на его глазах. Приехав на родину, бизнесмен рассказал «КП», как это было.

Первой исчезла туалетная бумага

- Поначалу в пандемию в Америке не верил никто, - говорит он. - Тему обсуждали в новостях. Но вскоре в США начали появляться первые заболевшие. Я в это время жил в Нью-Йорке и работал в офисе на Манхэттене, жил в арендованной квартире в пригороде Нью-Йорка и полчаса добирался до офиса на метро.

В феврале в общественных местах стали появляться призывы чаще мыть руки и пользоваться санитайзером. Люди начали носить маски. К марту пандемия распространялась с молниеносной скоростью. Рестораны закрывались, работодатели переводили сотрудников на удаленную работу, а жители начали сметать с полок магазинов все. Первой – непонятно почему – исчезла туалетная бумага, потом и все остальное: продукты, вода и другие товары.

Пустые полки магазинов. Фото: личный архив.

- 15 марта - в свой день рождения - я поехал к своим коллегам в пригород Филадельфии, у нас там сервисный центр, - говорит пермяк. - Взял с собой три футболки и две кофты и поехал на пару дней погостить. В Нью-Йорке в это время была тысяча заболевших. А через три дня их было уже три тысячи. И эта цифра начала увеличиваться на тысячу человек в день. И я понял, что возвращаться обратно очень опасно, и остался в Пенсильвании.

Там ситуация была поспокойней. И хотя больных тоже было немало, рост был несравним с Нью-Йорком.

В Пенсильвании ситуация была спокойней. Фото: личный архив.

- Хочу отметить, в России государство приняло решение закрыть границы, аэропорты, предприятия и отправить людей на самоизоляцию, в Америке таких решений принято не было, - объясняет Олег Кивокурцев. - Дональд Трамп выходил с инициативой к Конгрессу закрыть предприятия и обязать людей сидеть дома, но его раскритиковали с формулировкой, что это недемократично и не по-американски. Мол, граждане о последствиях предупреждены, пусть сами решают, как им себя вести: ходить по улицам и умирать или сидеть дома и сохранить свое здоровье.

Теперь все знают, к чему это привело: к большому росту заболеваемости и массовым смертям. Однако американская система здравоохранения чувствовала себя в это время достаточно комфортно: за каждого больного она получала страховые выплаты как от государства, так и от страховых компаний.

Маска за пять долларов

Постепенно продукты начали заканчиваться и в магазинах Пенсильвании. Масок и санитайзеров в продаже не было вообще.

Пустые полки магазинов. Фото: личный архив.

- Из России я взял с собой пять масок, они у меня быстро закончились, а купить было негде. Нам подсказали место, где они были, но стоили там по 5 долларов за штуку! Это была очень некрасивая спекуляция! – говорит пермский бизнесмен. - Мы понимали, что нужно ехать домой, к семье и родным. Дома безопаснее. Мы не граждане США, о нас в чужой стране никто не позаботится. К тому времени улететь из США в Россию можно было только из Нью-Йорка.

Пермяки купили билеты на 15 апреля, но вылет, к сожалению, отменили. На этот рейс приехали граждане России со всей Америки, их было человек 400! Кто-то потерял работу, сдал квартиру и прибыл в аэропорт в надежде на скорейшее возвращение домой. И оказался ни с чем. Люди просто не были к этому готовы.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

- Сообщение об отмене рейса пассажирам прислали смс-кой: «Извините, ваш рейс отменен, информацию о следующем вылете мы объявим позже», - вспоминает предприниматель. - Многие думали, что рейс перенесли на час-два или даже несколько часов и остались ночевать в аэропорту. Учитывая, что Нью-Йорк к тому времени стал эпицентром по заболеваемости коронавирусом, а сам аэропорт – место, где была максимальная концентрация заболевших, это было смертельно опасно.

Чтобы улететь, арендовали квартиру в Москве

Позже стало понятно, что новый рейс назначат неизвестно когда. Люди начали искать гостиницы или квартиры, где можно было пожить. Кому совсем некуда было идти, помогало посольство.

- К счастью, получив смс об отмене рейса, мы не поехали в Нью-Йорк, а остались в Пенсильвании. Переживали, конечно, но занимались работой и ждали, когда назначат следующий вылет. Естественно, наши семьи в России тоже очень волновались, но ничего конкретного сказать им мы не могли.

Команда Promobot. Фото: личный архив.

Спустя пару недель на сайте Посольства РФ появилась информация о вылете 5 мая эвакуационного рейса. Он был организован только для москвичей. При регистрации нужно было предоставить паспорт со столичной пропиской или договор аренды.

- Нам с коллегами пришлось арендовать квартиру в Москве, - объясняет Олег Кивокурцев. - Мы нашли квартиру, заключили договор аренды и нам разрешили улететь. За несколько часов до вылета мы поехали в Нью-Йорк. Я оперативно собрал чемодан в съемной квартире, потом мы поехали в офис, где оставался компьютер и документы.

Нью-Йорк за прошедший месяц изменился до неузнаваемости. Обычно он полон машин и людей, а тут – пустота. Даже бомжи, которых всегда огромное количество на улицах мегаполиса, куда-то исчезли.

- Проезжая по пустой площади Times Square, мы себя чувствовали как в фильме «Я – легенда». Припаркованные машины покрылись пылью, потому что никто на них не ездит. На одной из улиц увидели быстровозводимый морг. Тех, за кем никто не приходил после смерти, хоронили на острове на муниципальном кладбище в братской могиле.

Забрав вещи, пермяки отправились в аэропорт. Самолет был полный. Всех пассажиров тщательно досматривали.

Нью-Йорк за прошедший месяц изменился до неузнаваемости. Фото: личный архив.

- Тепловизором нам измеряли температуру, мы подписали огромное количество документов. Две недели нас обязали находиться в Москве на самоизоляции. Мы поселились на съемной квартире, заказывали еду и ждали. Было скучно, но что поделать, зато через две недели мы купили билеты в Пермь, к родным! Дома была еще одна самоизоляции, потом мы сдали тест и только после этого вышли на работу.

Пандемия коронавируса ударила по многим отечественным и зарубежным предприятиям. Компании Promobot удалось выстоять.

- Основной рынок сбыта наших роботов – это кинотеатры, музеи, торговые и бизнес-центры, однако места повышенного скопления людей сейчас закрыты, - говорит Олег Кивокурцев. - С января мы начали смотреть в сторону COVID-19. Сначала сделали опросник для нашего робота, любой человек мог подойти к нему и ответить на вопросы о температуре, кашле и других симптомах коронавируса. Но в начале февраля, когда ситуация начала катастрофически ухудшаться, рынку стали нужны другие серьезные решения. Инженеры нашей компании за две недели разработали и изготовили станцию по бесконтактному измерению температуры. Точность измерения высокая, так как замеры производятся по 10 точкам на лице. И сейчас это основной продукт нашей компании. За месяц мы произвели их больше 100 штук и уже заключаем договоры по России и экспортируем их пока в Грецию и Германию, а вскоре и в другие страны.

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