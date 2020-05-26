Самолет, летевший из Москвы в Пермь, подал сигнал бедствия

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Шереметьево в Пермь, в воздухе подал сигнал тревоги.

- Командир корабля подал сигнал бедствия, поскольку пришло сообщение о том, что на борту самолета заложено взрывное устройство, - сообщил пресс-секретарь пермского аэропорта «Большое Савино» Евгений Кузнецов. - На борту находятся 21 пассажир и пять членов экипажа.

Все оперативные службы приведены в готовность.

- После посадки самолета борт будет полностью обследован, - уточнил Евгений Кузнецов.

Напомним, анонимные сообщения о «минировании» рейсов Москва - Пермь несколько раз приходили в марте и апреле в то время, когда самолеты находились в воздухе. Все сообщения были ложными.

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