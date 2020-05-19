Пермским медикам доплатили положенные им выплаты за работу с коронавирусом

Минздрав Пермского края отчитался за произведенный перерасчет дополнительных выплат за работу с коронавирусом медикам: «Медработники Прикамья получили их в выходные и понедельник».

Это стало возможным благодаря новому порядку дополнительных выплат к заработной плате медицинскому персоналу за работу с инфицированными коронавирусом по «основному» федеральному постановлению №484.

- Изменения связаны с уточнениями, которые были внесены 15 мая Правительством РФ, - говорит Оксана Мелехова. - Если раньше выплаты стимулирующего характера в 25 000, 50 000 и 80 000 рублей, исходя из категории медперсонала, выплачивались за фактически отработанные часы, то сейчас - вне независимости от отработанного времени с больными.

Напомню, часть сотрудников медучреждений пожаловались министру Здравоохранения Пермского края Оксане Мелеховой на то, что они не получили доплаты за апрель в условиях работы с коронавирусом.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

На что министр тогда сообщила, что некоторые сотрудники не получили выплаты из-за случившейся «технической ошибки».

К 15 мая выплаты к зарплате за лечение пациентов с коронавирусом получили за апрель 1138 медработников Прикамья, общая сумма выплат составила 52,8 млн рублей.

С учетом нововведений и произведенного в выходные перерасчету – итоговая сумма увеличилась в два раза и составила 105,7 млн рублей (выплаты произведены 17 и 18 мая).

На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по постановлению № 415 распространились на 1923 медиков (на 188 больше, чем было), а по постановлению № 206-п – на 2786 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей) – рост почти на 700 человек.

С учетом того, что ряду медработников полагаются допвыплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти 3 000 медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 млн рублей.

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