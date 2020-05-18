2020-05-18T11:16:04+03:00
Общество

«Была техническая ошибка». Министр здравоохранения Пермского края о выплатах медикам, работавшим с больными коронавирусом

Сотрудникам скорой помощи региона пообещали доплатить. Но не всем
Анна Маркова
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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова ответила на вопросы медиков о дополнительных выплатах.Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова ответила на вопросы медиков о дополнительных выплатах.Фото: Василий Вахрин
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18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела онлайн-совещание с сотрудниками станций скорой помощи Перми, которое транслировалось в прямом эфире в Инстаграм. Министр вместе с главврачом пермской скорой Юрием Катаевым объясняли, по какому принципу сотрудникам скорых были начислены дополнительные выплаты и почему их получили не все.

Оксана Мелехова сообщила, что действительно выплаты получили не все сотрудники скорой помощи

- Была техническая ошибка, - заявила министр. - Она связана не с количеством выплат, а с количеством человек.

Эти выплаты медики должны были получить 15 мая, но деньги пришли не всем. Оксана Мелихова объяснила, что согласно федеральным постановлениям, выплаты положены не всем сотрудникам, а только тем бригадам, которые непосредственно столкнулись с больными COVID-19.

Министр пообещала, что сотрудники скорой помощи, которые не получили положенные им доплаты, получат их уже сегодня, 18 мая, а некоторым медикам сделают перерасчет. Речь идет о федеральных выплатах, которые полагаются медикам скорой помощи по постановлению №484: 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей фельдшерам.

- Почему вы выплатили только тем бригадам, которые контактировали с больными коронавирусом? Это несправедливо, - задали вопрос сотрудники скорой помощи. - Мы все в зоне риска, так как заболевание почти в половине случаев протекает бессимптомно.

По мнению медиков, таким образом вносится раздор между сотрудниками разных бригад скорой помощи.

- Я также заинтересована, чтоб доплаты прошли в полных объемах, - сказала министр здравоохранения, отметив, что ведомство руководствовалось федеральными документами, где сказано, что выплаты идут за риск работы с COVID-пациентами.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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