Коронавирус в Перми: На плато эпидемии вышли. К лету ждем снижения

Статистика по новым случаям коронавируса в Перми в последние дни слегка пугает: 52, 51, 49… Резкий всплеск после 8 - 9 новых больных в начале мая. Общее число зараженных превысило 1000 человек. И пермяки беспокоятся: а не вернут ли нам вновь жесткую самоизоляцию, отменив прогулки и походы в парикмахерские.

Тем более вице-премьер правительства Пермского края Сергей Никифоров заявил, что рост числа заболевших вызван тем, что горожане плохо соблюдают режим самоизоляции:

- Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая.

Очагами заболеваемости стали больницы

Но специалисты из Башкирии, которые разработали прогноз пика заболеваемости COVID-19 для различных регионов, считают, что в Пермском крае пик уже пройден, начался выход на плато.

- Есть регионы, в которых в течение последнего периода число новых случаев инфицирования меньше числа выздоровевших: это Пермский край, крупный регион по численности населения, и Чечня, - отмечается в исследовании, проведенном сотрудниками проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета и Башкирского медуниверситета.

Согласна с их выводами и доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета.

- В последние 4-5 дней идет рост заболеваемости, - подтвердила онав прямом эфире Радио «КП»-Пермь» (96,6 FM).- Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Несмотря на прирост,эпидемическая ситуация в целом остается благоприятной. По уровню заболеваемости наш регион находится на 72-м месте из 85 субъектов страны. А в Приволжском округе Прикамье занимает третье место с конца, за неделю прирост по нашей территории составил 28 процентов.

На рост заболеваемости, по мнению Ирины Фельдблюм, повлиял ряд объективных причин. Во-первых, на прошлой неделе к нам прибыли вахтовики из Якутии, среди которых было более 20 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Во-вторых, очагами заболевания стали медицинские учреждения. Больницы оказались местами скопления большого количества людей в замкнутом пространстве. Причем людей изначально больных, то есть потенциально опасных с точки зрения заражения.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

«Рост все равно будет»

- Говорить о том, что на росте заболеваемости сказалось послабление режима,- неправильно, - считает Ирина Фельдблюм. -И, думаю, что такой закономерности нет. Во всяком случае, вновь вводить ужесточение режима, повода нет. Ежедневный прирост находится всего на уровне 5-6 процентов.

- А если бы в Пермском крае вообще не предпринимали никаких мер, это ухудшило бы ситуацию?

- Конечно, ограничительные меры сделали свое дело. Если посмотреть по динамике, регион входил в этот эпидпроцесс плавно. Мы сдержали лавинообразный рост заболеваемости. Я считаю, что на первом этапе эти жесткие мероприятия были необходимы. Благодаря им интенсивность заболеваний на нашей территории остается маленькой. Но рост все равно будет - хотим мы этого или нет. Какое-то время будут такие же цифры заболеваемости, а к концу мая мы должны пойти на снижение.

- А летом мы уже сможем жить в обычном режиме?

- Даже если мы снимем режим самоизоляции, все равно потребуется соблюдать социальную дистанцию. Каждый должен сам позаботиться о себе, чтобы минимизировать риски заражения. Потому что циркуляция вируса будет продолжаться.