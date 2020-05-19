Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 19 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

По данным на утро, 19 мая, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1073 из них 527 выздоровели, 29 скончались.

Коронавирус захватывает все больше территорий Пермского края. С 15 мая список пополнился еще четырьмя районами. Заболевшие выявлены в Уинском - 1 заболевший, в Карагайском и Очерском районах по 2 случая, в Кизеловском районе - 4. Коронавирус выявлен у жителей 34 территорий нашего региона.

Выплаты медработникам

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела онлайн-совещание с сотрудниками станций скорой помощи Перми, которое транслировалось в прямом эфире в Инстаграм. Министр объясняла по какому принципу сотрудникам скорых были начислены дополнительные выплаты и почему их получили не все.

Оксана Мелехова сообщила, что действительно выплаты получили не все сотрудники скорой помощи.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

- Была техническая ошибка, - заявила министр. - Она связана не с количеством выплат, а с количеством человек.

Эти выплаты медики должны были получить 15 мая, но деньги пришли не всем. Оксана Мелихова объяснила, что согласно федеральным постановлениям, выплаты положены не всем сотрудникам, а только тем бригадам, которые непосредственно столкнулись с больными COVID-19.

Министр пообещала, что сотрудники скорой помощи, которые не получили положенные им доплаты, получат их, 18 мая, а некоторым медикам сделают перерасчет. Речь идет о федеральных выплатах, которые полагаются медикам скорой помощи по постановлению №484: 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей фельдшерам.

Изменения в указе о самоизоляции в Пермском крае

На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае были приняты уточнения в указ губернатора.

Согласно внесенным изменениям режим строгой самоизоляции по-прежнему должны соблюдать лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Причем такой режим сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе.

- Глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил, что было большим упущением не прописать эти детали сразу, так как повышались риски заболевания отдельных групп граждан: старшего поколения и тех, кто сейчас работает, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Еще 35 вахтовиков доставили в Пермь из Якутии

Вечером, 18 мая, в Пермь привезли еще 35 жителей края, которые работали вахтами на газовых месторождениях в Якутии. Результаты анализов на коронавирус, которые они сдавали еще на месторождении, отрицательные. Их отправили в обсервацию.

- Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

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