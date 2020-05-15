«Еще и интернетом разрешили пользоваться». 17-летний пермский школьник, сбивший девушку на папином Lexus, остается под домашним арестом

15 мая в пермском краевом суде продолжилось заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения 17-летнему пермскому школьнику, устроившему смертельное ДТП.

Авария произошла, напомним, 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной скорости и сбил 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой.

Сам момент аварии на камеры видеонаблюдения не попал, но то, с какой скоростью мчалась иномарка до столкновения, можно судить по видео, опубликованному пермской Дирекцией дорожного движения.

От страшного удара девушку, переходившую проезжую часть, отбросило на несколько десятков метров. Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью, до приезда медиков «скорой помощи».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/779225" frameborder="0"></iframe> ДТП на перекрестке шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых.

За рулем внедорожника находился 17-летний ученик 11 класса одной из школ Индустриального района Перми. В салоне вместе с ним были еще трое друзей. После аварии подростки вышли на улицу и в шоке начали звонить взрослым, даже не подойдя к умирающей девушке.

Кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД Перми.

Мама погибшей Марии К. рассказала, что в тот вечер ее дочь торопилась домой, к мужу. Девушка работала в частном медицинском центре и после смены заехала к подруге, чтобы передать через нее подарок маме, в Юсьвинский район. Сама Мария поехать к ней на майские праздники не могла. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Несовершеннолетнего виновника смертельной аварии, который сел за руль папиного внедорожника и сбил человека, поместили в ИВС. Там его проверили на алкоголь и наркотики. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По закону первоначально подростка задержали на 48 часов, затем районный суд должен был избрать ему меру пресечения. Судья Индустриального суда отправил школьника на домашний арест. С этим не согласилось гособвинение, и обжаловало это решение в краевом суде.

С этой ситуацией не была согласна и мама погибшей девушки, она похоронила дочь, а обвиняемый остался дома.

Марии К. было всего 24 года. Фото: семейный архив.

Заседание, где рассматривалась жалоба прокуратуры на решение районного суда, и решался вопрос о дальнейшей судьбе школьника, началось вечером 14 мая. Спустя час было принято решение перенести заседание на 15 мая.

- Пермский краевой суд постановил: постановление Индустриального районного суда города Перми в отношении 17-летнего обвиняемого изменить: разрешить ему использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обмена информацией с учебным заведением. В остальной части постановление суда оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора, жалоба адвоката – без изменения, - сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мама девушки, сбитой Lexus в Перми: «Я дочь похоронила, а обвиняемый сидит дома»

Прокуратура пыталась обжаловать домашний арест, но заседание перенесли (Подробнее...)

«Она только первый взнос за ипотеку заплатила». Мама девушки, сбитой Lexus в Перми, рассказала, куда вечером спешила ее дочь

За два дня до трагедии у женщины появилось предчувствие беды (Подробнее...)

«Подставил семью, и себе жизнь сломал». Что известно о 17-летнем водителе Lexus, который насмерть сбил девушку в Перми

ДТП школьник совершил на папином внедорожнике (Подробнее...)