«Девчонку отбросило на 80 метров». В Перми насмерть сбили пешехода
Трагедия произошла поздним вечером 6 мая. Около 23:00 на пешеходном переходе на перекрестке шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых сбили девушку. Как сообщают очевидцы произошедшего, пешеход, к сожалению, скончалась на месте.
В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт произошедшего. Подробной информацией правоохранители пока не владеют.
Тем временем очевидцы смертельной аварии рассказали об увиденном в социальных сетях.
«Крузак перламутрового цвета ехал больше ста километров на красный».
«Проезжал в первые минуты после аварии. Четверо малолеток вышли из «Крузака», даже пульс не проверили, стали кому-то звонить».
«Только что проезжал это место и видно, что водитель несся, как на кладбище. Решетка радиатора, капот - все очень сильно замято, как будто он в столб въехал».
«Проезжал мимо, даже тяжело смотреть на все это».
«Девчонку метров на 60-80 отбросило от пешеходного перехода».
«Как легко может оборваться жизнь, малолетки и Крузак».
ИСТОЧНИК KP.RU