2020-05-06T22:33:01+03:00
Происшествия

«Девчонку отбросило на 80 метров». В Перми насмерть сбили пешехода

Очевидцы происшествия рассказали подробности трагедии
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото паблик "ЧП ДТП ВКонтакте"Фото паблик "ЧП ДТП ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Трагедия произошла поздним вечером 6 мая. Около 23:00 на пешеходном переходе на перекрестке шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых сбили девушку. Как сообщают очевидцы произошедшего, пешеход, к сожалению, скончалась на месте.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт произошедшего. Подробной информацией правоохранители пока не владеют.

Тем временем очевидцы смертельной аварии рассказали об увиденном в социальных сетях.

«Крузак перламутрового цвета ехал больше ста километров на красный».

«Проезжал в первые минуты после аварии. Четверо малолеток вышли из «Крузака», даже пульс не проверили, стали кому-то звонить».

«Только что проезжал это место и видно, что водитель несся, как на кладбище. Решетка радиатора, капот - все очень сильно замято, как будто он в столб въехал».

«Проезжал мимо, даже тяжело смотреть на все это».

«Девчонку метров на 60-80 отбросило от пешеходного перехода».

«Как легко может оборваться жизнь, малолетки и Крузак».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Девчонку отбросило на 80 метров». В Перми насмерть сбили пешехода
Стало известно, как в Прикамье будут снимать ограничения по коронавирусу
Онлайн-концерты на 9 мая 2020 года в Перми: расписание, программа, участники
Лазерное шоу на 9 мая 2020 года в Перми: расписание, программа, где посмотреть
«Просроченные продукты, дешевле, чем положено». В Прикамье прокуратура обнаружила много нарушений при формировании «сухих пайков» для детей
В Перми мошенник, выдавая себя за представителя известной компании, выманил у владельцев 44 квартиры
Легендарный «Тополь Победы» привезли в Пермь
«Не больше 5 человек». В Перми разрешили праздновать День Победы
«Акинфий и Фелицитата». Пермяки стали выбирать детям имена в честь героев книг и сериалов
ЕГЭ 2020 в Перми могут перенести на июль или август
«Какая-то плита надгробная». Пермякам показали дизайны стелы, которую установят на границах региона
Дмитрий Махонин: День Победы никто не отменял
"Без фаты, но в перчатках и маске". Пермяки продолжают жениться в условиях коронавируса
«Длительное время была на ИВЛ». От коронавируса в Пермском крае умерла еще одна пациентка
В Пермском крае еще 25 человек заболели коронавирусом
Онко-гематологический центр Перми начал работу в полном объеме после карантина по коронавирусу
В Пермском крае 12 человек выписали из больниц после лечения коронавируса
В аварии с грузовиком в Пермском крае погибла 9-летняя девочка
Пермская художественная галерея и краеведческий музей вошли в топ-15 рейтинга посещаемости российских музеев
В Перми для медиков создан сервис, где они смогут рассказать о проблемах в период коронавируса
«Я не рабыня, когда хочу, тогда выхожу». Пермь потеряла лидерство в индексе самоизоляции
«Спасло чудо». В Перми иномарка подрезала автобус и едва не врезалась в фуру
Пермяк нашел у себя на балконе снаряд
Пермяки нашли между бетонных плит тело мужчины
«Искали больше двух лет». В Пермском крае окончены поиски 20-летнего парня