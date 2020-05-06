«Девчонку отбросило на 80 метров». В Перми насмерть сбили пешехода

6 Май 2020 2020-05-06T22:33:01+03:00

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Трагедия произошла поздним вечером 6 мая. Около 23:00 на пешеходном переходе на перекрестке шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых сбили девушку. Как сообщают очевидцы произошедшего, пешеход, к сожалению, скончалась на месте.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт произошедшего. Подробной информацией правоохранители пока не владеют.

Тем временем очевидцы смертельной аварии рассказали об увиденном в социальных сетях.

«Крузак перламутрового цвета ехал больше ста километров на красный».

«Проезжал в первые минуты после аварии. Четверо малолеток вышли из «Крузака», даже пульс не проверили, стали кому-то звонить».

«Только что проезжал это место и видно, что водитель несся, как на кладбище. Решетка радиатора, капот - все очень сильно замято, как будто он в столб въехал».

«Проезжал мимо, даже тяжело смотреть на все это».

«Девчонку метров на 60-80 отбросило от пешеходного перехода».

«Как легко может оборваться жизнь, малолетки и Крузак».

ИСТОЧНИК KP.RU