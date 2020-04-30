«Если не откроете - вырежем двери». Пермячка с коронавирусом забаррикадировалась в квартире, чтобы не попасть в больницу

В критическую ситуацию попала пермячка, живущая в одной из пятиэтажек в центре Перми. У нее тест на коронавирус показал положительный результат. По решению суда женщину пытались принудительно госпитализировать в больницу.

Три часа в ее двери стучали полиция, сотрудники Роспотребнадзора, врачи и спасатели. У служб оперативного реагирования было на руках решение суда о принудительной госпитализации, но женщина забаррикадировалась в квартире и никого не пустила. И на сегодняшний день – 30 апреля - ситуация так ничем и не разрешилась.

Отца заразили в клинике РЖД-Медицина

Мы пообщались со знакомыми этой пермячки, которые в курсе всей истории, и вот какая картина складывается:

- Несколько дней назад мой папа выписался из больницы РЖД-Медицина, - рассказала женщина, у которой обнаружили коронавирус. – А на прошлой неделе объявили, что там произошла вспышка коронавируса. Начали проверять всех, кого выписали за последние две недели. Провели тест и моему папе. Он оказался положительным. А так как я с ним общалась: встречала из больницы и привозила ему продукты, то взяли мазки и у меня с ребенком.

Отец пермячки живет отдельно, а женщина с 11-летним сыном – тоже. Тест у нее оказался положительный, а у ребенка - нет. Из симптомов коронавирусной инфекции у заболевшей был только однократный подъем температуры до 37,6 и больше ничего.

20 апреля ее осматривал врач-терапевт и сказал пить противовирусные. 23 апреля врач снова приходил к ней вместе с медсестрой, взяли мазок, который тоже оказался положительным. Но сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Долгое время вместе с ребенком она находилась дома на самоизоляции, на улицу не выходила, продукты заказывала бесконтактно, через службу доставки.

«Вам будет плохо, ложитесь в больницу»

- Не смотря на отсутствие симптомов, каждый день ей звонили из Роспотребнадзора и предупреждали: «Мы должны забрать вас в больницу, вам станет плохо», - рассказывают знакомые пермячки. – А 29 апреля утром ей приходит смс-ка, о том, что она приглашается за заседание суда о ее принудительной госпитализации.

- Как я выйду из дома на этот судебный процесс? Зачем я должна ехать в больницу, если я хорошо себя чувствую? С кем я оставлю своего несовершеннолетнего сына, если моего отца заразили коронавирусом в больнице, а больше оставить ребенка не с кем? Моего здорового сына тоже отправят в больницу, где он заразится неизвестно чем? Или в приют, где он, как контактный, перезаражает всех? – спрашивала женщина.

Но вместо ответов на все эти вопросы, она услышала стук в двери своей квартиры. Судья вынес решение без ее участия, и в тот же день около 17.00 с заочным решением суда о принудительной госпитализации к ней пришли оперативные службы и органы опеки.

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Специалисты и правоохранители требовали открыть двери, чтобы забрать женщину в больницу. И даже вызывали спасателей, чтобы те срезали замок, но женщина так и не открыла, в итоге ни одна служба так и не решилась взять на себя ответственность за срезанные двери.

- Этот кошмар продолжался три часа, - говорят соседи заболевшей женщины. – Мы понимаем, конечно, что время сейчас непростое и что нам, ее соседям, теперь напрямую угрожает коронавирус, но мы встали ее сторону. Зачем в больницу, если симптомов нет? И куда ей ребенка девать? Кстати, вместе со всеми приезжали и сотрудники санэпидстанции, но обработку в поъезде они в итоге так и не провели. Мы сделали это сами.

- Весь вечер мальчик плакал в истерике, он переживал за маму и судьбу их маленькой семьи, - рассказывают знакомые этой пермячки. – Сейчас она нашла юристов и пытается обжаловать решение суда о принудительной госпитализации.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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