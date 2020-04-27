Пермячка, прилетевшая из Индии: «Когда увидели сыр и колбасу, плакали от счастья»

- Когда 6 марта мы улетали в Индию, были полностью уверены, что опасность останется только в Китае, - рассказывает историю своего возвращения на родину пермячка Елена Хоймова. - Нас спокойно выпустили из России и впустили на территорию Индии, и уже потом появилась информация о коронавирусе в Италии и других странах.

«Ждите, небо закрыто»

Елена - специалист по коррекции фигуры, она сама организовала оздоровительный тур в Панчакарму на 21 день. И повезла туда свою маму и еще несколько туристов со всей страны.

Первые три дня Индия была раем, потом все очень сильно изменилось. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

- Я была там и ранее, проходила курс очищения от токсинов и массажи, - объясняет девушка. – На самом деле, это райское место, но как только мы туда приехали, по всей Индии объявили карантин по коронавирусу. И с 10 марта мы находились на строгой изоляции в отеле. Нас было девять человек. Выход за пределы отеля был строго запрещен.

Незадолго до конца тура и вылета на Родину россиянам, запертым в отеле, пришло сообщение, что их билеты аннулированы, так как небо над страной закрыто.

- Ждите, решается вопрос по эвакуационному рейсу, - единственное, что могли ответить опешившим туристам в российском консульстве.

Возле отеля был бассейн и большая территория для прогулок, но все эти радости проходили мимо российских туристов. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

И люди стали ждать. Дважды они уже паковали чемоданы. 4 и 8 апреля должны были состояться вылеты в Россию, но оба раза Росавиация отменяла рейсы за несколько часов до вылета.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

- Причем, если бы мы только вышли за территорию отеля, то вернуться обратно уже не смогли бы, – вспоминает Елена. – Весь месяц, пока мы ждали возвращения домой, мы сами оплачивали свое проживание. Но для нас это было хорошо - мы платили за свою безопасность, да и для отеля тоже: все вокруг было закрыто, а они имели возможность работать и зарабатывать за счет того, что в отеле были туристы. Персонал жил здесь же и никуда не уходил. Поэтому угрозы заражения коронавирусом не было, тем более нас постоянно проверяли врачи.

В отеле Елене выдали справку, что она "чистая". Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

До аэропорта добирались больше суток

Позже стало известно, что 24 апреля из Гоа улетал рейс в Екатеринбург. До последнего было неясно, попадут пермяки на борт или нет, но все-таки они решились покинуть территорию отеля и ехать через пол страны в аэропорт.

- Мы заказали автобус, и путь в 1080 километров преодолели за 28 часов, - с ужасом вспоминает пермячка. – Заплатили за поездку 72 тысячи рупий (около 72 тысяч рублей, - Ред.). Ехали больше суток по 35-градусной жаре, несколько раз останавливались, чтобы сходить в туалет, но ни разу, чтобы поесть. Ехали с открытыми окнами, кондиционер не включали, так как в Индии считается, что коронавирус передается именно через кондиционер. Выдохнули только в аэропорту, когда после регистрации на рейс подтвердили, что нас будут встречать в Екатеринбурге и повезут в Пермь, в обсерватор. С этим помогли в администрации Пермского края и Роспотребнадзоре.

Анализ оказался отрицательным

В Екатеринбурге таможенники проставили пассажирам печати в паспортах, а потом пермяков посадили в микроавтобус, который повез их домой.

Елена Хоймова вместе с мамой две недели будет находиться в обсерваторе. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

- Нам выдали сухой паек, - улыбается девушка. – Мы голодные, замерзшие, в пути были 48 часов, за это время почти не ели, а тут - и вода, и сыр, и батон, и колбаса копченая! Голодные и отчаявшиеся мы просто плакали от счастья!

Пермяков привезли в обсерватор на улице Встречной.

Врачи в пермском обсерваторе на улице Встречной. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

- Весь персонал здесь ходит в защитных костюмах, а нас закрывают на замок. – говорит Елена. - Чемоданы оставили внизу, забрать разрешили только личные вещи. У нас даже шампуня нет, а в душевой только кусок хозяйственного мыла. Родственники смогли передать чайник, пледы и другие необходимые вещи.

У вернувшихся с ГОА взяли анализ на коронавирус, уже пришел отрицательный результат. Но в любом случае им придется провести здесь две недели с такими же, как и они, вернувшимися из-за границы пермяками. На сегодня в обсерваторе находятся 25 человек.

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