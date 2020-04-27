2020-04-27T16:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Пермячка, прилетевшая из Индии: «Когда увидели сыр и колбасу, плакали от счастья»

Девушка рассказала, что пришлось пережить ей и другим туристам, чтобы вернуться на родину. [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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В аэропорту Индии россиян осматривали местные врачи. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.В аэропорту Индии россиян осматривали местные врачи. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.
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- Когда 6 марта мы улетали в Индию, были полностью уверены, что опасность останется только в Китае, - рассказывает историю своего возвращения на родину пермячка Елена Хоймова. - Нас спокойно выпустили из России и впустили на территорию Индии, и уже потом появилась информация о коронавирусе в Италии и других странах.

«Ждите, небо закрыто»

Елена - специалист по коррекции фигуры, она сама организовала оздоровительный тур в Панчакарму на 21 день. И повезла туда свою маму и еще несколько туристов со всей страны.

Первые три дня Индия была раем, потом все очень сильно изменилось. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

Первые три дня Индия была раем, потом все очень сильно изменилось. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

- Я была там и ранее, проходила курс очищения от токсинов и массажи, - объясняет девушка. – На самом деле, это райское место, но как только мы туда приехали, по всей Индии объявили карантин по коронавирусу. И с 10 марта мы находились на строгой изоляции в отеле. Нас было девять человек. Выход за пределы отеля был строго запрещен.

Незадолго до конца тура и вылета на Родину россиянам, запертым в отеле, пришло сообщение, что их билеты аннулированы, так как небо над страной закрыто.

- Ждите, решается вопрос по эвакуационному рейсу, - единственное, что могли ответить опешившим туристам в российском консульстве.

Возле отеля был бассейн и большая территория для прогулок, но все эти радости проходили мимо российских туристов. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

Возле отеля был бассейн и большая территория для прогулок, но все эти радости проходили мимо российских туристов. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

И люди стали ждать. Дважды они уже паковали чемоданы. 4 и 8 апреля должны были состояться вылеты в Россию, но оба раза Росавиация отменяла рейсы за несколько часов до вылета.

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- Причем, если бы мы только вышли за территорию отеля, то вернуться обратно уже не смогли бы, – вспоминает Елена. – Весь месяц, пока мы ждали возвращения домой, мы сами оплачивали свое проживание. Но для нас это было хорошо - мы платили за свою безопасность, да и для отеля тоже: все вокруг было закрыто, а они имели возможность работать и зарабатывать за счет того, что в отеле были туристы. Персонал жил здесь же и никуда не уходил. Поэтому угрозы заражения коронавирусом не было, тем более нас постоянно проверяли врачи.

В отеле Елене выдали справку, что она "чистая". Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

В отеле Елене выдали справку, что она "чистая". Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

До аэропорта добирались больше суток

Позже стало известно, что 24 апреля из Гоа улетал рейс в Екатеринбург. До последнего было неясно, попадут пермяки на борт или нет, но все-таки они решились покинуть территорию отеля и ехать через пол страны в аэропорт.

- Мы заказали автобус, и путь в 1080 километров преодолели за 28 часов, - с ужасом вспоминает пермячка. – Заплатили за поездку 72 тысячи рупий (около 72 тысяч рублей, - Ред.). Ехали больше суток по 35-градусной жаре, несколько раз останавливались, чтобы сходить в туалет, но ни разу, чтобы поесть. Ехали с открытыми окнами, кондиционер не включали, так как в Индии считается, что коронавирус передается именно через кондиционер. Выдохнули только в аэропорту, когда после регистрации на рейс подтвердили, что нас будут встречать в Екатеринбурге и повезут в Пермь, в обсерватор. С этим помогли в администрации Пермского края и Роспотребнадзоре.

Анализ оказался отрицательным

В Екатеринбурге таможенники проставили пассажирам печати в паспортах, а потом пермяков посадили в микроавтобус, который повез их домой.

Елена Хоймова вместе с мамой две недели будет находиться в обсерваторе. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

Елена Хоймова вместе с мамой две недели будет находиться в обсерваторе. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

- Нам выдали сухой паек, - улыбается девушка. – Мы голодные, замерзшие, в пути были 48 часов, за это время почти не ели, а тут - и вода, и сыр, и батон, и колбаса копченая! Голодные и отчаявшиеся мы просто плакали от счастья!

Пермяков привезли в обсерватор на улице Встречной.

Врачи в пермском обсерваторе на улице Встречной. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

Врачи в пермском обсерваторе на улице Встречной. Фото предоставлено Еленой Хоймовой.

- Весь персонал здесь ходит в защитных костюмах, а нас закрывают на замок. – говорит Елена. - Чемоданы оставили внизу, забрать разрешили только личные вещи. У нас даже шампуня нет, а в душевой только кусок хозяйственного мыла. Родственники смогли передать чайник, пледы и другие необходимые вещи.

У вернувшихся с ГОА взяли анализ на коронавирус, уже пришел отрицательный результат. Но в любом случае им придется провести здесь две недели с такими же, как и они, вернувшимися из-за границы пермяками. На сегодня в обсерваторе находятся 25 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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