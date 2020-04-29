«На самоизоляции с крокодилом». Владелец экзотических животных из Перми рассказал, как коротает время в их обществе

- Мои питомцы в шоке от моей самоизоляции, так часто я с ними раньше никогда не был, а сейчас мы бок о бок круглые сутки, - улыбается 33-летний пермяк Иванесс Серьянюк.

Обожал рептилий с детских лет

В двухкомнатной квартире у молодого человека живут крокодил по кличке Кроко-Шанель, сетчатый и тигровый питоны, бородатая австралийская агама, калифорнийская банановая змея, желтопузик, плюшевые крыски, пауки-птицееды, колония тараканов и… шотландская вислоухая кошка. Под свою экзотическую коллекцию он полностью выделил одну комнату в квартире.

С тигровым питоном по кличке Инди. Фото: личный архив Иванесс Серьянюк.

- Благо, мои соседи ничего не знают о моих необычных питомцах, - объясняет пермяк. – Я живу в многоквартирном доме, но вход в мою квартиру отдельный, через улицу, а не через подъезд. И общаться с людьми мне фактически не приходится.

Иванесс родом из Березников, несколько лет назад переехал в Пермь. Нежная любовь к рептилиям у него с самого детства.

Иванесс в тигровым питоном. Фото: личный архив Иванесс Серьянюк.

- Если нам удавалось фотографироваться с животными, то сестра на старых фото была с обезьянкой, а я – обязательно со змеей, - смеется Иванесс. – Да и дома у меня всегда имелась живность: хорьки, хомячки или морские свинки, я даже разводил их и сдавал в магазины. В 15 лет работал в стройотряде и на первые заработанные деньги купил себе черепаху, а в 21 год, когда стал жить отдельно, купил себе первую змею, а потом еще одну, и еще…

- Правда, с кормом иногда бывают проблемы: когда на сайте бесплатных объявлений я хочу раз в полтора месяца купить козленка на корм своему питону, владельцы, узнав, что у меня змея, отказываются мне его продавать, - жалуется заводчик экзотики. – Но ведь в любом случае, выращивают они этого козленка на мясо!

На фото бородатая агама по кличке Агамыч. Фото: личный архив Иванесс Серьянюк.

Не слабо почесать за ушком крокодила?

Пять лет назад Иванесс приобрел в свою коллекцию крокодила. Сначала оборудовал для него большой террариум на полкомнаты с водоемом, берегом и ультрафиолетовой лампой, а потом поехал за ним в Челябинск.

Сейчас Кроко-Шанель (это девочка, - Ред.) 13 лет. Она давно привыкла к своему «папочке» и уже не шипит, и не возмущается, когда тот нарушает ее территорию, а спокойно ждет, когда хозяин почистит ей бассейн и поменяет в нем воду. Иванесс не боится гладить свою любимицу, он уверен, что самый ценный экспонат его коллекции никогда на него не нападет.

Жемчужина экзотической коллекции -13-летний крокодил Кроко-Шанель. Фото: личный архив Иванесс Серьянюк.

Кроко-Шанель – всеядная. Раз в неделю она съедает 10% от веса своего тела, а весит она 20 кило. Ест мясо, рыбу, моллюсков, непотрошеную курицу: для рептилий важно, чтобы их рацион содержал шерсть, кости, перья. Иванесс сам выводит цыплят в домашнем инкубаторе. Они идут и на корм животным, и на продажу.

- Я хорошо изучил, как содержать таких необычных питомцев и делаю все, что полезно для их здоровья и хорошего самочувствия, мои друзья даже шутят по этому поводу: «Мы бы сами хотели быть твоими животным», - говорит пермяк.

Где найти ту единственную?

На жизнь Иванесс зарабатывает тем, что делает ремонты, рисует, продает игрушки, а еще… танцует в ночных клубах на праздниках и юбилеях!

- По одному из моих образований я - хореограф, и примерно раз в месяц меня приглашают выступать, - говорит пермяк. – В качестве помощников для своего танца я беру своих питомцев. Это дает мне возможность не тратить на их содержание те деньги, которые я зарабатываю. Они сами окупают свое пропитание. Люди, конечно, по-разному реагируют. Кто-то в восторге, кто-то боится, а кто-то считает, что я мучаю животных. Но это не так! Змеи привыкают к своему хозяину и его образу жизни. К тому же у них мало нервных окончаний, и они даже музыку не слышат. А крокодил даже не понимает, что у него завязана пасть.

Владелец экзотических питомцев выступает на юбилее у своей мамы в Березниках. Фото: личный архив Иванесс Серьянюк.

Пермяк с необычным увлечением мечтает, что когда-нибудь он построит большой частный дом, с вольером, где его любимая крокодилица сможет гулять по травке под открытым небом.

- Крокодилы живут от 40 до 100 лет, поэтому с Кроко-Шанель у нас все всерьез и надолго, - смеется Иванесс.

Правда, той единственной, которая смогла бы разделить необычное увлечение пермяка чешуйчатой экзотикой, пока нет. Раньше он состоял в отношениях, но о причинах расставания умалчивает.

- Если такая девушка появится, то ведь есть очень много вариантов построения отношений: я смогу переехать к ней или мы будем снимать квартиру, а моя коллекция может остаться здесь, и я буду просто приезжать сюда и кормить своих питомцев, - говорит мужчина.

ВОПРОС РЕБРОМ

Имеет ли право заводчик содержать у себя дома экзотических животных после того, как 1 января 2020 года в силу вступил закон «Об ответственном обращении с животными»?

- Большинство животных из коллекции пермяка Иванесса Серьянюк действительно входят в перечень запрещенных к содержанию животных, сформированных Правительством РФ, - поясняют юристы. - Однако в ч. 3 ст. 27 Закона № 498-ФЗ прописано, что животные, которые были приобретены заводчиками до 1 января 2020 года, смогут находиться на содержании своих владельцев до наступления естественной смерти животных.