«Дети заперты на карантин по коронавирусу». В Перми клоуны устроили представление под окнами детского онкоцентра

Как передать словами ту радость, которые зажглась в глазах ребят, лежащих сейчас в детском онкогематологическом центре в Перми. Родители узнали и рассказали им, что в гости к тяжелобольным ребятишкам придут больничные клоуны. Это был яркий лучик света в бесконечной череде таблеток, капельниц и уколов. И ребята стали ждать праздника!

Интернет живого общения не заменит

Но так как детский онкоцентр сейчас закрыт на карантин, представление клоуны решили устроить прямо под окнами.

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

- Больничные клоуны работают в нашем городе с апреля 2019 года, когда в Перми прошел тренинг главного больничного клоуна России Константина Седова. – рассказала координатор проекта «Больничные клоуны» Светлана Поспелова. – В Перми их сейчас 12 человек, они прошли специальное обучение. Больничная клоунада – это особая деятельность. Эти клоуны не собирают холлы и не устраивают представления, а работают с каждым ребенком один на один.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

В обычной жизни клоуны приходят поддержать тяжелобольных ребятишек два раза в неделю, но зимой был карантин по гриппу и ОРВИ, а сейчас по коронавирусу, поэтому и детишки, и сами клоуны очень соскучились друг по другу. Общаться пробовали по интернету: записывали видео и выкладывали его в группы, где состоят родители этих ребят, выходили в онлайн, но ведь живого общения ничто не заменит.

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

Пациентам запрещено переходить из палаты в палату, поэтому было два представления

Сначала на представление под окнами онкоцентра собирались прийти все 12 клоунов, но врачи этого не разрешили и сказали, что можно только троим. За час до выступления детки уже начали выглядывать из окон, предвкушая настоящий праздник! И он состоялся! Были и огромные мыльные пузыри, и воздушные шары и много улыбок и смеха!

- Больничные клоуны планировали выступить по 20 минут с каждой стороны здания, но каждое представление затянулась до 45 минут, - говорит Светлана Поспелова. - Ведь все маленькие пациенты хотели, чтобы клоуны улыбнулись и помахали именно ему!

И эта добрая акция сделала тяжелобольных ребят чуточку счастливей.

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

«Мы лежали в гематологии, в детском отделении онкологии постоянно развлекают детей, и это очень здорово! Дети в восторге и это отвлекает их от проблем, да родителей тоже. Эта поддержка очень нужна. Приятно, что есть такие люди», «Племянник с температурой 39° лежал в больнице, клоун подарил ему синий шарик его любимого цвета. И тут же сделал из этого шарика собачку. А из салфетки - птичку. Температура за считаные минуты опустилась с 39 до 37,5°. Спасибо этим милым клоунам», - пишут в соцсетях отзывы пермяки.