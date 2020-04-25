2020-04-25T11:26:17+03:00
Коронавирус Covid-19

«Дети заперты на карантин по коронавирусу». В Перми клоуны устроили представление под окнами детского онкоцентра

Тяжелобольные детки были счастливы. И каждый хотел, чтобы клоун помахал именно ему [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".
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Как передать словами ту радость, которые зажглась в глазах ребят, лежащих сейчас в детском онкогематологическом центре в Перми. Родители узнали и рассказали им, что в гости к тяжелобольным ребятишкам придут больничные клоуны. Это был яркий лучик света в бесконечной череде таблеток, капельниц и уколов. И ребята стали ждать праздника!

Интернет живого общения не заменит

Но так как детский онкоцентр сейчас закрыт на карантин, представление клоуны решили устроить прямо под окнами.

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

- Больничные клоуны работают в нашем городе с апреля 2019 года, когда в Перми прошел тренинг главного больничного клоуна России Константина Седова. – рассказала координатор проекта «Больничные клоуны» Светлана Поспелова. – В Перми их сейчас 12 человек, они прошли специальное обучение. Больничная клоунада – это особая деятельность. Эти клоуны не собирают холлы и не устраивают представления, а работают с каждым ребенком один на один.

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В обычной жизни клоуны приходят поддержать тяжелобольных ребятишек два раза в неделю, но зимой был карантин по гриппу и ОРВИ, а сейчас по коронавирусу, поэтому и детишки, и сами клоуны очень соскучились друг по другу. Общаться пробовали по интернету: записывали видео и выкладывали его в группы, где состоят родители этих ребят, выходили в онлайн, но ведь живого общения ничто не заменит.

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

Пациентам запрещено переходить из палаты в палату, поэтому было два представления

Сначала на представление под окнами онкоцентра собирались прийти все 12 клоунов, но врачи этого не разрешили и сказали, что можно только троим. За час до выступления детки уже начали выглядывать из окон, предвкушая настоящий праздник! И он состоялся! Были и огромные мыльные пузыри, и воздушные шары и много улыбок и смеха!

- Больничные клоуны планировали выступить по 20 минут с каждой стороны здания, но каждое представление затянулась до 45 минут, - говорит Светлана Поспелова. - Ведь все маленькие пациенты хотели, чтобы клоуны улыбнулись и помахали именно ему!

И эта добрая акция сделала тяжелобольных ребят чуточку счастливей.

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

Фото предоставлено благотворительным фондом "Берегиня".

«Мы лежали в гематологии, в детском отделении онкологии постоянно развлекают детей, и это очень здорово! Дети в восторге и это отвлекает их от проблем, да родителей тоже. Эта поддержка очень нужна. Приятно, что есть такие люди», «Племянник с температурой 39° лежал в больнице, клоун подарил ему синий шарик его любимого цвета. И тут же сделал из этого шарика собачку. А из салфетки - птичку. Температура за считаные минуты опустилась с 39 до 37,5°. Спасибо этим милым клоунам», - пишут в соцсетях отзывы пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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