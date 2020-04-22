Коронавирус в Перми, последние новости на 23 апреля 2020 года: число зараженных составило 266 человек

По состоянию на 23 апреля 2020 года число зараженных коронавирусом составило 266 человек, 12 из них - дети. 191 человек на лечении, 43 выздоровели, трое умерли. Еще 1725 – на карантине по предписанию главного санитарного врача, из них 24 - с подозрением на COVID-19.

За два месяца в Пермском крае было проведено более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В среднем за сутки их делают около полутора тысяч. До сих пор тесты проводились в государственных лабораториях и только тем, у кого подозревался коронавирус, - кто вернулся из зарубежных поездок или тесно общался с заболевшими людьми. Теперь пойти обследование пермяки могут самостоятельно в частных лабораториях, но только за деньги. Две лаборатории уже начали проводить тестирование. Еще две собираются приступить в ближайшее время.

Также, опираясь на данные Минздрава, «КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 23 апреля COVID-19 зарегистрирован уже в 22 городах и районах Прикамья.

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