Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно

За два месяца – с 20 февраля по 20 апреля - в Пермском крае было проведено более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В среднем за сутки их делают около полутора тысяч. До сих пор тесты проводились в государственных лабораториях и только тем, у кого подозревался коронавирус, - кто вернулся из зарубежных поездок или тесно общался с заболевшими людьми.

Но как быть тем, кто просто волнуется за свое здоровье? Тем более, что по данным врачей, у многих людей заболевание протекает бессимптомно.

С 20 апреля в Перми исследования на коронавирусную инфекцию стали проводить и частные лаборатории. Но – за деньги.

В медицинском центре «Философия красоты и здоровья» (ул. КИМ, 64, тел. 207-98-56) можно пройти исследование за 3,5 тысячи рублей – если прийти в клинику самостоятельно. Если вы хотите вызвать лаборанта на дом, то эта услуга обойдется для проживающих в центре Перми в 5 600 рублей, для жителей отдаленных районов – в 6 200 рублей.

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» (ул. Пушкина, 50, тел. 225-00-74) стоимость анализа - 1300 рублей, еще 410 рублей за забор материала.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, еще две частные лаборатории – «МедЛабЭкспресс» (тел. 240-40-40) и «Лабораторные технологии» (ул. Халтурина, 8Б, тел. 291-21-91)) - собираются в ближайшее время приступить к проведению платных тестов на выявление COVID-19 для всех желающих.

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- Частным лабораториям необходимо пройти лицензирование для проведения таких исследований и приобрести тесты. В настоящий момент к использованию разрешены 8 тест-систем, и они доступны для закупки, - рассказал на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - В ближайшее время планируется привлечение к тестированию и другие частные лаборатории.

Глава региона Дмитрий Махонин уже дал поручение составить список всех незадействованных пока частных лабораторий Пермского края, которые могут осуществлять тестирование на платной основе.

В случае, если результаты тестов, проведенных в частных лабораториях, окажутся положительными, они будут направлены в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Пермского края для окончательного подтверждения.

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